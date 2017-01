Encuentran a un indigente muerto Redacción

El hallazgo ocurrió después de las 4 de la tarde de este jueves.



El cuerpo era de un hombre entre 37 y 44 años, al parecer en situación de calle.

Las causas del fallecimiento no se dieron a conocer.



Cuando el cuerpo cadáver fue descubierto, de inmediato se pidió ayuda.



Paramédicos de Remeza acudieron al lugar, pero cuando revisaron los signos vitales, vieron que no tenía.



Los policías municipales llegaron minutos después para resguardar la zona.



Al poco tiempo se movilizaron los elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) quienes acordonaron el lugar y esperaron a que llegaran los peritos para el levantamiento de los restos.



