Encuentran cadáver de cría de vaquita marina al sur de San Felipe, BC

Después de recibir el reporte, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudieron al lugar a las 20:00 horas del día domingo 12 de marzo para hacer la revisión del mamífero marino, concluyendo que se trata de un ejemplar de 69 centímetros de largo por 17 centímetros de ancho, que se encuentra en un avanzado estado de descomposición, con desprendimiento de piel, así como órganos internos inflados por gases.



De acuerdo con la valoración, el cadáver es de una cría, al parecer neonato o recién parido de vaquita marina, conclusión a la que se llegó por su tamaño, características morfológicas y porque cuenta aún con el cordón umbilical prendido a su cuerpo. Se identifica como un cetáceo, perteneciente a la familia de las marsopas, que presenta aún el parche en los ojos, su cabeza redondeada y hocico corto, todas ellas características de un ejemplar de este género", indicó el personal.

La Profepa agregó que la mortalidad neonatal es común en los mamíferos marinos, "por tal motivo se deberá precisar mediante análisis científico si algún factor externo o el ambiente provocó el deceso, o si fue por causas naturales".



Los inspectores federales destacaron que la vaquita marina no presenta evidencia de redes o alguna otra arte de pesca u objetos extraños adheridos a su cuerpo; tampoco vestigios, cortes, amputaciones, marcas o laceraciones evidentes que indiquen que sufrió enmallamiento o que su muerte sea a causa de alguna actividad humana.



En un comunicado de prensa, la autoridad ambiental dio a conocer que canalizará el cadáver de la cría de vaquita marina para su investigación y estudio científico.



El ejemplar será enviado al Centro de Mamíferos Marinos que se ubica en San Francisco, California, para estudios de laboratorio en materia de toxicología, virología y bacteriología a fin de conocerse las causas de su deceso.



Por lo pronto, la vaquita será conservada y resguardada por la Profepa en el cuarto de refrigeración que tiene en Mexicali, Baja California; en tanto se realizan los trámites correspondientes para su envío a Estados Unidos, pues la especie se encuentra enlistada en el Apéndice I de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y su salida de México solo se justifica para estudios de investigación científica.



El reporte más reciente del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) establece que sólo quedan 30 ejemplares de esta especie en el Alto Golfo de California o Mar de Cortés, el único lugar del planeta en el que existen y donde mueren ahogadas por la pesca ilegal de Totoaba, considerada como la "cocaína del mar" por su alto valor en el mercado chino, donde le atribuyen valores medicinales.



