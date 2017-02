Hallan muerto en un Tsuru al subdirector de la policía de Loreto Redacción

El hecho, ocurrió este jueves pasadas las 6 de la tarde en la avenida General Barragán, que es la principal de esta cabecera.



El automóvil donde fue encontrado el cadáver se trataba de un Nissan Tsuru, color blanco, que estaba estacionado afuera de una tienda de nombre Abarrotes Boulevard, que de acuerdo a pobladores, ahí fue abandonado con el occiso adentro. "Está raro porque no sabemos quién lo reportó y está polarizado, no se alcanza a ver adentro, entonces cómo se enteraron que había un hombre muerto" se cuestionaba una mujer mientras veía cómo las instancias ministeriales hacían su labor.

No obstante otras versiones aseguraron que un hombre estaba pidiendo ayuda, aunque no precisaron si se trataba del occiso o de una persona que lo asistía.



En este punto se desplegó un fuerte dispositivo conformado por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno que resguardaban el sitio ante la mirada de decenas de personas que se juntaron alrededor.



El móvil de este hecho no fue dado a conocer por las autoridades presentes quienes únicamente confirmaron que el cadáver presentaba un golpe en la cabeza.



El cuerpo, de complexión robusta, tez morena, portaba playera en colores rojo, blanco y gris fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), en calidad de no identificado.







Al final las investigaciones quedaron a cargo de los agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) y de los Servicios Periciales quienes levantaron toda evidencia.



Horas después el titular de la Procuraduría General de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco, confirmó la identidad del occiso y se traba de Daniel Montoya Silva, sub director de la Dirección de Seguridad Pública (DSP) de Loreto, quien tenía tres días desaparecido.



