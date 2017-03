Encuentran cuerpo de una mujer sin vida en Lomas del Lago Redacción

Minutos después de las 12 de la tarde se recibió el reporte al Número de Emergencias 911, en el cual se alertaba de detonaciones de arma y así como el hallazgo de una joven tirada en la Calzada del Zoológico 101, en el cruce con Lago de Chapala, cerca de la salida a Tránsito Pesado.



Al arriba los elementos de la Policía Estatal y Municipal, confirmaron la presencia del cuerpo de una joven de entre 25 y 30 años de edad, la cual ya no presentaba signos vitales, por lo cual acordonaron de la área en espera de los agentes ministeriales.



Las autoridades policiacas informaron que la occisa es complexión media y cabello lacio a la altura de los hombros y de tez morena clara, vestía una blusa de color morado, pantalón de mezclilla azul claro y tenis gris con blanco, por el momento sigue en calidad de desconocida.



Personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para recabar los evidencias en la zona, donde encontraron a simple vista un casquillo percutido sin definir aún que tipo calibre.



Finalmente se procedió con el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le efectuaría la necropsia de ley;



Fuentes oficiales mencionaron que en el sitio no hubo testigos que pudieran ofrecer información sobre los presuntos responsables.



