Encuentran el cuerpo de un hombre baleado en Río Grande
Redacción

Aunque la autoridad correspondiente no ha brindado información al respecto, se sabe que pasadas las 8 de la mañana se reportó un hombre asesinado.



Según el lugar antes mencionado, autoridades de seguridad municipales y estatales se trasladaron al sitio y confirmaron el hecho sangriento.



En la escena del crimen fue encontrado el cuerpo de un hombre de entre 25 y 30 años de edad, mismo que presentaba al menos dos impactos de arma de fuego en el cuerpo.



La zona fue acordonada y esperaron a que arribara el personal de la Policía Ministerial del Estado (PME).



De la misma manera, peritos adscritos a Fresnillo a bordo de la camioneta de Medicina Forense se trasladaron al sitio para efectuar el levantamiento del cadáver y de los indicios para iniciar con la investigación.



Poco después de las 9 de la mañana fue trasladado el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) donde se le practicó la necropsia de ley.



Hasta el momento no ha sido identificado.



