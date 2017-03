Se ahorca en su vivienda Redacción

Del interior de un domicilio comenzaron a salir personas cuyos rostros denotaban desesperación y pánico.



El reloj marcaba las 7:25 de la tarde cuando sucedió esta movilización bajo un clima templado que acabó con la calma que reinaba entre los habitantes.



Cuando las fuerzas del orden levantaron las primeras declaraciones, informaron que se trataba de la presencia de un hombre sin vida al interior de un domicilio localizado en este callejón.



El occiso se había privado de la vida ahorcándose y cuando llegaron sus familiares se percataron de la tragedia y la reportaron de inmediato a las autoridades.



Al arribo de las instancias ministeriales confirmaron la muerte del hombre de quien no precisaron sus datos generales; únicamente señalaron que había muerto por ahorcamiento.



Los peritos se quedaron investigando adentro del inmueble mientras que afuera, poco a poco familiares del occiso comenzaban a llegar, no obstante, el acordonamiento les impedía llegar hasta la casa.



Luego de varios minutos, el cadáver fue sacado ante la vista de los vecinos que fijaban atentos sus miradas, para trasladarlo al anfiteatro de Medicina Legal.



