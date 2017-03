Encuentran un hombre sin vida al interior de una camioneta Redacción

El reporte ingresó al Sistema de Emergencia 911, en el que informaban de una persona convulsionando dentro de una unidad de motor.



Faltaban 10 minutos para que el reloj marcara las 12 del mediodia de este martes, cuando el personal paramédico del Cuerpo de Bomberos se movilizó al lugar, a bordo de una ambulancia.



Por más de 10 minutos los socorristas buscaron la ubicación exacta pero no la encontraban.



A un lado de un establecimiento donde venden tractores, los paramédicos encontraron una camioneta Nissan, morada, sin placas de circulación.



En el interior estaba un hombre, quien tenía la cabeza cubierta con una chamarra de piel negra.



Al revisar sus signos vitales, los bomberos se dueron cuenta que, éstos, estaban ausentes y ademas tenía una herida de bala en el pómulo derecho.



En el interior no se encontró algun arma de fuego solo liquido hematico, también encontraron las llaves de la camioneta pegadas.



La zona fue acordonada por elementos de la Seguridad Pública, quienes esperararon al personal de Servicios Periciales.



Debido a este macabro hallazgo, la dependencia competente abrió una carpeta de investigación.



