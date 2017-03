Encuentran una mujer incosciente en la carretera Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Pasadas las 4 de la tarde el 911 recibió varios llamados en el que informaban de la presencia de una persona tirada a la orilla de la carretera.



En cuestión de minutos se trasladaron los elementos de Seguridad Pública quienes confirmaron el reporte y encontraron a una mujer de 42 años inconsciente.



De inmediato la revisaron y a simple vista no le encontraeon lesión alguna.



Para que la valorará a fondo, se movilizaron los elementos del Cuerpo de Bomberos quienes llegaron en una ambulancia.



Según los paramédicos, la mujer, quien se había salido de su hogar luego de haber discutido con su marido, presentaba un cuadro de deshidratación leve.



Ella no quiso que se le trasladará a un nosocomio, por ello, los elementos de seguridad tuvieron que hablar con el marido para que se hiciera cargo de ella.



Según información proporcionada por los uniformados, la mujer fue entregada a su pareja.



redaccion@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- Una mujer que estaba extraviada desde hace dos días, fue encontrada pidiendo ayuda a la orilla de la carretera, cerca de la caseta de cobro Morfin Chávez, este martes.Pasadas las 4 de la tarde el 911 recibió varios llamados en el que informaban de la presencia de una persona tirada a la orilla de la carretera.En cuestión de minutos se trasladaron los elementos de Seguridad Pública quienes confirmaron el reporte y encontraron a una mujer de 42 años inconsciente.De inmediato la revisaron y a simple vista no le encontraeon lesión alguna.Para que la valorará a fondo, se movilizaron los elementos del Cuerpo de Bomberos quienes llegaron en una ambulancia.Según los paramédicos, la mujer, quien se había salido de su hogar luego de haber discutido con su marido, presentaba un cuadro de deshidratación leve.Ella no quiso que se le trasladará a un nosocomio, por ello, los elementos de seguridad tuvieron que hablar con el marido para que se hiciera cargo de ella.Según información proporcionada por los uniformados, la mujer fue entregada a su pareja. Agregar a favoritos seguridad

mujer

paramédicos

seguridad pública