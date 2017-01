Enero y el petróleo loco Manuel de Jesus García Lara

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Como si fuera algebra elemental la secretaría de hacienda intenta justificar el comportamiento del alza de los precios de la gasolina y el diesel. Las cuentas aclaran no son como se ven. Necesarias dicen para darle soporte al funcionamiento del aparato estatal, incluidos gobiernos estatal y municipal. No hubo de otra.



La explicación fue muy vaga: se debió al alza de los precios del petróleo a nivel internacional. Por eso en enero el dólar se puso loco y subió, pero como falta febrero que aun esta mas orate, los precios estarán un poco más al alza. En el sexenio pasado el petróleo llego a estar por encima de los 100 dólares el barril y el combustible refinado nunca paso de los 13 pesos, aun y cuando ya tenía un impuesto que se integraba a las arcas estatales y municipales como recursos extraordinarios de esos ingresos petroleros.



Los estados y municipios hablaban de presupuestos históricos fondeados por la misma gallina, con todo y subsidio de la gasolina. (Puros huevos de oro).



No encuentro lógica matemática ni fórmula algebraica, para hoy decir que esta situación fue ocasionada por el pasado que subsidio la gasolina, cuando la crisis de 2009 fue mundial y los estragos fueron amortiguados sin que el dólar se disparara como hoy, ni mucho menos que la gasolina fuese tan volátil en precio, y recordar aún más que uno de los que afrontaron dichas turbulencias fue el actual Secretario de Hacienda Pepe Toño Meade, quien fungía como subsecretario de Ingresos y como principal negociador presupuestal para el entonces gobierno.



Legisladores y el propio Secretario de Hacienda arguyen que es la oscilación internacional. Pero el IEPS estimado de 4 pesotes es el fondo y por el que varios diputados y gobernadores han callado ante esta medida.



Y Como no, si de ese famoso impuesto salieron las obras programadas para unos y otros, las llamadas obras del moche legislativo. Hoy este secretario, junto a gobernadores, diputados, senadores y alcaldes, padecen de colesterol alto con tantas yemas que se consumieron en estos años…

La receta es simple, dieta forzosa en enero y febrero….. al fin la joda se la llevan el agricultor y el obrero… Y la gallina saco mas pollitos en aguas profundas…. donde anda la canasta…..







garlam.zacatecas@gmail.com Como si fuera algebra elemental la secretaría de hacienda intenta justificar el comportamiento del alza de los precios de la gasolina y el diesel. Las cuentas aclaran no son como se ven. Necesarias dicen para darle soporte al funcionamiento del aparato estatal, incluidos gobiernos estatal y municipal. No hubo de otra.La explicación fue muy vaga: se debió al alza de los precios del petróleo a nivel internacional. Por eso en enero el dólar se puso loco y subió, pero como falta febrero que aun esta mas orate, los precios estarán un poco más al alza. En el sexenio pasado el petróleo llego a estar por encima de los 100 dólares el barril y el combustible refinado nunca paso de los 13 pesos, aun y cuando ya tenía un impuesto que se integraba a las arcas estatales y municipales como recursos extraordinarios de esos ingresos petroleros.Los estados y municipios hablaban de presupuestos históricos fondeados por la misma gallina, con todo y subsidio de la gasolina. (Puros huevos de oro).No encuentro lógica matemática ni fórmula algebraica, para hoy decir que esta situación fue ocasionada por el pasado que subsidio la gasolina, cuando la crisis de 2009 fue mundial y los estragos fueron amortiguados sin que el dólar se disparara como hoy, ni mucho menos que la gasolina fuese tan volátil en precio, y recordar aún más que uno de los que afrontaron dichas turbulencias fue el actual Secretario de Hacienda Pepe Toño Meade, quien fungía como subsecretario de Ingresos y como principal negociador presupuestal para el entonces gobierno.Legisladores y el propio Secretario de Hacienda arguyen que es la oscilación internacional. Pero el IEPS estimado de 4 pesotes es el fondo y por el que varios diputados y gobernadores han callado ante esta medida.Y Como no, si de ese famoso impuesto salieron las obras programadas para unos y otros, las llamadas obras del moche legislativo. Hoy este secretario, junto a gobernadores, diputados, senadores y alcaldes, padecen de colesterol alto con tantas yemas que se consumieron en estos años…La receta es simple, dieta forzosa en enero y febrero….. al fin la joda se la llevan el agricultor y el obrero… Y la gallina saco mas pollitos en aguas profundas…. donde anda la canasta….. Agregar a favoritos petróleo

precios

alza de precios

gasolinazo