Enfocarse en la liga

Cuando han transcurrido once jornadas, los Mineros ocupan el tercer lugar en la clasificación con 19 puntos. Lo que no garantiza a falta de seis fechas un lugar, pues entre el tercer lugar y el décimo primero apenas hay dos puntos de diferencia.



El rival de este día son los Leones Negros de la U. de G., quienes precisamente ocupan ese sitio, el once. La distancia numérica aparentemente es amplia, pero en lo relacionado a puntos apenas es de dos unidades, por lo que se puede considerar apretada la tabla.



En cuanto a goles anotados y recibidos entre los Mineros y los Leones Negros. Los de Zacatecas están mejor en los dos aspectos. Lo no muy bueno es que ofensivamente los Mineros no han anotado en cuatro encuentros seguidos.



Por así decirlo, hoy por hoy la tarea a resolver por el conjunto de casa es rencontrarse frente al marco rival. Poco más de 360 minutos de no anotar gol, será la tarea a resolver.



La cita para la fecha 12 es en la cancha del estadio Francisco Villa, la hora será a las ocho de la noche. En casa no se ha conocido la derrota y por lo tanto se debe de aspirar a un buen resultado. Se entra de lleno a la parte final del torneo y cualquier descuido puede resultar contraproducente.



Pero mientras el balón se pone a rodar nuevamente, nosotros aquí seguimos…Deportivamente.



