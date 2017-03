Enfrenta el PRI el escenario más complejo desde su fundación: Ortega Pacheco Redacción

En referencia al Aniversario 88 del tricolor, a celebrarse este 4 de marzo, la ex gobernadora de Yucatán refirió que "todos sabemos que hay un ambiente de descalificación y por lo tanto desconfianza en los partidos y en la política en general, la gente está decepcionada de la clase política. Responder a ese escenario es el reto que tiene el PRI en los próximos procesos electorales".



"Abrirse a la militancia y a la ciudadanía es democratizar los procesos de selección interna de candidatos, consultar a la base pero también a los ciudadanos para que los candidatos que salgan de esa consulta tengan un amplio respaldo social y por lo tanto mayores posibilidades de ganar", dijo.



Respecto a los movimientos que hizo recientemente el PRI, Ivonne Ortega señaló que "Todo cambio es bueno no solo en la dirigencia de un partido, en un gobierno o en una empresa" y fijó su postura al expresar que "En mi caso, estaré para apoyar en lo que pueda a mi partido".



La ex gobernadora de Yucatán participó en una nueva jornada del movimiento #HazloPorMéxico consistente en labores de reforestación y limpieza de la avenida Nogales, en la comunidad Cuaxinca, municipio de Teolocholco.



En el lugar, Ivonne Ortega convivió también con mujeres artesanas que elaboran singulares ponchos sin utilizar gancho ni telar, y a quienes hizo una donación de material para la realización de sus prendas.



pri

exgobernadora

yucatán