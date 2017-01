El Runrún: Enjuicia Morena a sus infieles Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello y Ricardo y David Monreal, en Morena no están en un lecho de rosas. También los adoradores de Andrés Manuel López Obrador están que “rechinan puertas”. Una voz de la elite morenista que encabeza Fernando Arteaga refiere: “Existe una indagación sobre furtivos encuentros de los hermanos Monreal con Alejandro Tello sin el consentimiento de Morena nacional y local. Sobre esto último todavía no se inicia un procedimiento formal, como en el caso de los asambleístas de la Ciudad de México”.



Expulsión inminente

Sobre esto último, el alto mando de Morena Zacatecas revela que la reiterada indisciplina de Ricardo Monreal tendrá consecuencias. Cuentan que el delegado de Cuauhtémoc, con formación priísta que no puede olvidar, negocia subrepticiamente con tricolores, perredistas, panistas y con todo aquel que le pueda ayudar en su proyecto político personal. Y “tanto va el cántaro al pozo hasta que se rompe”. En la Ciudad de México –revelan- se inició proceso de expulsión contra Néstor Núñez –hijo del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez- jefe del estado mayor de Monreal y otros cinco asambleístas de Morena. Los juzgarán por negociar, por la libre, el presupuesto de la Ciudad de México.



Brincó al PRI

En Zacatecas –según parece- algunos infieles de Morena no esperarán a que los expulsen. Empezaron el éxodo por propio pie. En Fresnillo –confirman cercanos a Fernando Arteaga- la regidora María Isabel Sánchez se rindió ante la poderosa atracción de Francisco Bonilla y brincó al PRI. Y ya debutó en público como tricolor. Acompañó al “Pichus” y a Pepe Bonilla en el llamado que hicieron a los mexicanos para actuar con responsabilidad y patriotismo frente a las zafiedades del presidente gringo Donald Trump.



Cayó para arriba

Dicen en el búnker priista que gobierna Roberto Luévano, que Verónica Ivette Hernández López de Lara no llegará al Congreso. Aseguran que la protegida de Ricardo Monreal estuvo a punto de entrar a la Legislatura –decíase que en la secretaría general en sustitución de Cuco Medina-, pero la inconformidad de algunos diputados priistas, encabezados por Chema González, hizo que la negociación abortara. Ahora, según parece, la hija de Gumaro Elías Hernández ya fue acomodada en la Auditoría Superior..



Pago de facturas

La honestidad de Judit Guerrero está fuera de dudas. También su voluntad para hacer un gobierno eficaz y de resultados. Empero, la alcaldesa capitalina, de larguísima trayectoria en el PRI, conoce las reglas del sistema político. Y las acepta aunque no le gusten. Es por ello que su gabinete es ideológicamente variopinto. Judit ha tenido que acomodar a un montón de recomendados para pagar facturas políticas de campaña. Así, su tesorero Jesús Salinas nombró a Ana Castañeda jefa de ejecución fiscal. Y esta señora –dice la raza- es clienta VIP de bares, restaurantes y antros. Hace mancuerna con la extesorera Lourdes Martínez. Y en todos los establecimientos donde las conocen les fían… o de plano no les cobran..



Alas poderosas

Juan Francisco del Real, secretario particular del gobernador Alejandro Tello, sería el prospecto número uno del PRI para la presidencia municipal de Zacatecas en 2018. El hijo del magistrado en retiro, Bernardo del Real, no se aloca ni se precipita. Toma las cosas con calma. Empero, en el PRI hay voces que proponen que ya, desde ahora, se le empiece a placear. Recuerdan que a estas alturas de su sexenio, en 1998, Ricardo Monreal decidió que Miguel Alonso sería su gallo en la capital. Y el gallo salió con alas poderosas y llegó hasta la gubernatura.



Apoyo a jodidos

Para la contienda por la presidencia municipal de Zacatecas en 2018, el PAN de Arturo López de Lara tendría un as bajo la manga. Cuentan panistas que el expetista Salvador Llamas, después de ayudar en su campaña a Guadalupe Medina, siguió trabajando en las colonias. Y ha logrado un capital político muy importante. En campaña, en lugar de playeras y gorras, repartió 3 mil pares de zapatos tenis. Ahora, fuera de campaña, sigue llevando artículos de mucha demanda que adquiere en fábricas de Guadalajara y ofrece a la gente jodida a 20% de su valor.



Doble denuncia

La agresión del alcalde de Morelos, Eduardo Duque, al migrante Saúl Trujillo, también fue denunciada en la Comisión de Derechos Humanos de María de la Luz Domínguez. Duque quiso clausurar por sus pistolas el bar Marietas Bulevar, amparado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Trujillo se interpuso, Duque le asestó un derechazo en el rostro y le sacó el mole. Trujillo denunció el agravio en la PGJE con Francisco Murillo y en la CDHE con la ombudswoman.



