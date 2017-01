Enrique López de Santa Anna| REMIX Manuel de Jesus García Lara

Nada halagador resultó el informe publicado el día de ayer por el FMI y las perspectivas de crecimiento para nuestro país del 1.7 donde nos avisan que vendrán tiempos difíciles derivado de las calificadoras y las condiciones financieras restrictivas según Alejandro Werner, Director del departamento del Hemisferio Occidental.



El Ejecutivo Federal en respuesta a lo que se ve venir instruye a sus secretarios de economía, energía y relaciones exteriores buscar otros horizontes para la inversión extranjera y el comercio. Citó al medio oriente y al pacífico. Y como no buscarlos si las Naciones del Sudeste Asiático crecieron al son de 4.9 y en medio oriente un 3.1. más del doble y casi 3 veces más que nuestra economía.



Los norteamericanos ya mueven piezas y asestaron el primer golpe con la contención del aguacate jalisciense. Respuesta según justificada por las restricciones implementadas a la papa norteamericana, sin embargo ese impacto es solo un anuncio de que las cosas serán drásticas si nuestro país no accede a los intereses de fondo como son los recursos energéticos, y el redimensionamiento de la adquisición de maquinaria, equipo y tecnología o bien hasta armamento puesto que los productos terminados son el símbolo de la pujanza industrial norteamericana y si se reactiva esa economía de bienes México debe ser el destinatario final de ese comercio.



Espejitos, por oro, o mejor dicho materias primas por bienes terminados y la brecha tecnológica de la dependencia comercial.



Si en verdad se quisiera hacer un frente ante esta circunstancia, se buscaría ampliar la relación comercial con canadienses, chinos y medio oriente incluyendo el rubro energético que sería en verdad un acicate ante la rudeza gringa.



Todo, este trama más bien parece la simulación perfecta de algo que ya se vivió y que con un mal acuerdo se re establecieron lazos de amistad y de negocios verdad Enrique López de Santa Anna.



garlam.zacatecas@gmail.com Que otra cosa se podrá hacer en el famoso encuentro pactado en la Unión Americana, sin poner en charola de plata el recurso energético y la sumisión a la nueva estrategia comercial gringa.

