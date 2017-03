Enrique Márquez, violinista internacional y funcionario de Veracruz Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Cortesía)



(Cortesía)



(Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de



"Viví en el extranjero 17 años, he vivido en Estados Unidos, estudié también en Boston, viví en Nuevo York 6 años donde trabajé también mucho en orquestas, en hacer música de cámara, trabajé en gestión cultural, en el Lincon Center, viví un año en Londres, una maestría en cultural, viví un año en Berlín, estudié viola con la Befre La Orquesta Filarmónica de Berlín, estuve un año conviviendo con la filarmónica de Berlín, estudiando en su recinto en la filarmónica que es su teatro", comparte Enrique Márquez.

Este pródigo joven de 36 años de edad, se involucró en las artes desde que nació, debido a que sus padres y sus abuelos también fueron músicos y siempre buscaron fomentarle ese gusto. "Yo creo que nací en la cultura yo podría decir, mis abuelos maternos, mi abuela era pianista, mi abuela trabajó en la escuela municipal de bellas artes aquí en Veracruz, mi mamá también estudió ahí, mis abuelos paternos eran pianistas, entonces realmente venía de una familia musical, mis padres también eran músicos", afirma.

Aunque de pequeño no le agradaba mucho, hasta que en un campamento de verano en Estados Unidos se enamoró por completo de la música al vivir una experiencia única y todo su entorno giró alrededor de las artes. "Como niño no le veía el chiste, entonces yo dejé la viola en cuarto de primaria, la dejé y quiero jugar fútbol, quiero ser médico, quiero hacer otras cosas, entonces fuimos a California, mi papá tenía una beca fullright, me mandaron a un campo de Verano, que era de orquesta, como que la última opción, entonces fui a este campamento de verano en el cual yo nunca había tocado en una orquesta, en 6to primaria, tenía yo como 11, 12 años, toqué en orquesta la obertura de Rosamunda de Schubert y dije esto lo mío", añade.

Pero este artista veracruzano optó por darle un giro a lo que venía haciendo y aceptó la invitación del gobierno de Veracruz para ser director del Instituto Veracruzano de Cultura. "Es distinto estar en un escenario a estar en una oficina, creo que en mi caso puedo hacer más por la cultura desde una posición como la que tengo actualmente o en la filarmónica de Boca del Río, en el Foro Boca que, tocando en una orquesta, toco todavía, todavía estudio, acabo de tocar en Nueva York hace una semana", asegura.

Este joven funcionario trabajará para que todos tengan acceso a la cultura, sin importar su condición social a través de programas y talleres accesibles para niños y adultos, así como apoyar a los artistas independientes.



elpais@imagenzac.com.mx Enrique Márquez, un violinista veracruzano con una gran trayectoria en el mundo de la música clásica a nivel nacional e internacional, quien además de debutar en conciertos filarmónicos en más de 25 países, participar en institutos extranjeros de la música como Fellow en la Universidad de Harvard, creó la Orquesta Filarmónica de Boca del Río.Este pródigo joven de 36 años de edad, se involucró en las artes desde que nació, debido a que sus padres y sus abuelos también fueron músicos y siempre buscaron fomentarle ese gusto.Aunque de pequeño no le agradaba mucho, hasta que en un campamento de verano en Estados Unidos se enamoró por completo de la música al vivir una experiencia única y todo su entorno giró alrededor de las artes.Pero este artista veracruzano optó por darle un giro a lo que venía haciendo y aceptó la invitación del gobierno de Veracruz para ser director del Instituto Veracruzano de Cultura.Este joven funcionario trabajará para que todos tengan acceso a la cultura, sin importar su condición social a través de programas y talleres accesibles para niños y adultos, así como apoyar a los artistas independientes. Agregar a favoritos violinista

músico

funcionario

veracruz