Entre anomalías y vividores, el dinero de los bonos de gestión de los diputados Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Beneficiarios de Carlos Peña. (Cortesía)



Beneficiarios de Luis Medina.



(Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







El dinero se reparte prácticamente sin restricciones, a criterio de los legisladores, por lo que el beneficio no ha sido exclusivo para personas de bajos recursos.



Así, casi cualquier motivo es válido para pedir el apoyo: reparaciones de vehículos, fiestas, viáticos, alimentos, medicinas, uniformes escolares y deportivos, la renta, viajes, construcción de vivienda, pagar deudas, servicios, pasaportes y hasta para el corralón, entre otros.



En algunos casos, los diputados ni siquiera saben a quién se le está entregando el dinero. Hay domicilios a los que se les apoya en varias ocasiones y, reconoció la legisladora María Elena Cortés, esta partida se usa para hacerse propaganda política.







Inconsistencias



Sofía Suárez del Real, vecina del fraccionamiento Santa Rita en Guadalupe, aparece en los registros de la entrega de apoyos de la legisladora Mónica Borrego Estrada.



Hay documentación que indica que el 20 de septiembre, se le dieron 2 mil pesos para la compra de uniformes, pero Suárez del Real aseguró que no pidió ni recibió nada. “Yo no hice ninguna petición y no he recibido ningún apoyo y menos de alguien de Morena”, dijo.



En un domicilio de la colonia Díaz Ordaz de la capital también negaron haber recibido recursos de los diputados. La diputada María Elena Cortés incluyó tres pagos para Gerardo, Luis Alberto y Juan Antonio Soto. En la vivienda, aunque identificaron los nombres, negaron haber recibido la ayuda para uniformes.



Hay una dirección de Arboledas en Guadalupe en la que también han recibido al menos tres apoyos: Jorge Eduardo Macías recibió 2 mil pesos de Borrego y otros 2 mil pesos del diputado Carlos Aurelio Peña. Este último también entregó 2 mil pesos a Laura Macías, quien declaró que recibió el apoyo para un proceso quirúrgico, aunque se tiene el registro de que fue para un trámite de Visa.



Faviola Rodríguez, quien recibió 2 mil pesos de Medina Lizalde, comentó que su pareja trabaja en Morena. Entre familiares hicieron peticiones y recibieron el apoyo. Aunque Rodríguez dijo que lo pidió para cuestiones de salud, en el informe se indica que fue para comprar útiles escolares.





Fácil y rápido



Claudia Carrillo, beneficiaría que vive en Rincón Colonial, expresó que su prima Miriam y otro familiar acudieron a solicitar al Congreso del estado apoyo para la compra de uniformes escolares.



“Nos avisaron que los diputados iban a dar apoyos y fuimos; en menos de quince días nos llamaron para decirnos que podíamos pasar por ellos”, dijo.



Agregó que fueron pocos los requisitos que solicitaron para ser beneficiarios, comprobante de domicilio y copia de la credencial de elector, “el trámite fue rápido y ágil”.



José Luis Medina Lizalde, diputado de representación proporcional de Morena, dijo que no hay un reglamento para entregar apoyos de las herramientas legislativas y eso se presta a que haya irregularidades o falten comprobantes de dicho recurso.



“Prácticamente no hay reglas, seguramente nos pueden ver la cara; lo mejor es que desparezcan las herramientas”, dijo.



Admitió que realiza la entrega este recurso a través de destinatarios fijos como asociaciones y organizaciones civiles que trabajan con grupos vulnerables, ya que atender los casos directamente interferiría en su labor legislativa.



Su compañero, López de Lara consideró que es muy relativo apoyar a las personas considerando si es o no de bajos recursos.





En campaña



Mónica Borrego, diputada por el Distrito uno, aseguró que en 2017 repartió alrededor de 198 mil pesos mensualmente en los sectores más marginados del estado del presupuesto asignado para las herramientas legislativas.



Manifestó que la mayoría de los recursos se asignaron a las personas y grupos vulnerables que conoció durante el proceso electoral.



“Yo que hice campaña, tuve canalizadas todas las necesidades de las personas que tenían vulnerabilidad”, dijo.



Aseguró que invirtió el recurso en apoyar a familias en circunstancias marginales con cobijas e insumos, medicamentos de alto costo a enfermos de bajos recursos y tres boletos de vuelos hacia el extranjero para estudiantes.



Aunque mencionó que lleva un registro individual de los apoyos que entregó con el nombre de las personas, no tiene una coordinación con otros diputados.



“No tengo registro de a quien apoyan los demás diputados; por supuesto que sí debe haber gente que pide en un lugar y otro porque se dedican a eso”, dijo.



María Elena Ortega Cortés, diputada de representación proporcional, dijo que las personas demandan apoyos principalmente para cubrir necesidades de salud, apoyos a estudiantes, investigaciones, asesorías legales, eventos culturales e, incluso, “para pagar la luz”.



Comentó que hay “una mala interpretación de la función legislativa” por parte de la ciudadanía y algunos diputados aprovechan el presupuesto asignado de las herramientas para hacer publicidad de su carrera política.



“La labor de los legisladores es hacer valer la ley, garantizar un estado de derecho y canalizar a las necesidades que reciben a las dependencias, pero no ser una agencia de gestión”, dijo.



Ortega Cortés comentó que utilizó una parte de las herramientas para crear una casa de empoderamiento donde se imparten asesorías jurídicas y atención psicológica, ya que es una forma de contribuir sin perder el control de los recursos.



Por el momento, no dio una postura precisa sobre si se deberían quitar las herramientas legislativas, dijo que es una asignatura pendiente que se debe dialogar en para saber qué tan factible es su empleo.





El futuro de los apoyos



José Luis Medina y el panista Arturo López de Lara recordaron que durante los últimos meses del año pasado, tuvieron 198 mil pesos mensuales para repartir apoyos, una cantidad menor a sus dietas, que son de 76 mil pesos brutos mensuales.



Sin embargo, de a estos 198 mil pesos se les reduciría a unos 170 mil pesos y el recorte será ejercido mediante comisiones. Según Medina aún no ha quedado definido cómo se gastará este porcentaje.



Insistió en que las herramientas legislativas deben desaparecer y comentó que algunas veces parte del dinero se va para los ayudantes de los diputados.







Variedad



Entre los apoyos que ha entregado José María González Nava han sido principalmente para despensas y gastos médicos, mientras que su compañero Carlos Aurelio Peña ha dado ayudas de 2 mil pesos para una fiesta de 15 años, para que Eralú Esquivel sacara su vehículo del corralón y Manuel de Jesús Velázquez reparara su vehículo y Juana Patricia Ramírez tramitara su pasaporte y visa.



Aún con todo el dinero que reparten, algunos no logran agotar su presupuesto mensual, por lo que este sobrante se les va acumulando.





Con información de Noé Marín, Karla Padilla, Karina Navarrete y Alejandro Wong



redaccion@imagenzac.com.mx Del presupuesto de 198 mil pesos mensuales que se le asignó a cada diputado para dar apoyos hay inconsistencias entre declaraciones y documentos de supuestos beneficiarios.El dinero se reparte prácticamente sin restricciones, a criterio de los legisladores, por lo que el beneficio no ha sido exclusivo para personas de bajos recursos.Así, casi cualquier motivo es válido para pedir el apoyo: reparaciones de vehículos, fiestas, viáticos, alimentos, medicinas, uniformes escolares y deportivos, la renta, viajes, construcción de vivienda, pagar deudas, servicios, pasaportes y hasta para el corralón, entre otros.En algunos casos, los diputados ni siquiera saben a quién se le está entregando el dinero. Hay domicilios a los que se les apoya en varias ocasiones y, reconoció la legisladora María Elena Cortés, esta partida se usa para hacerse propaganda política.Sofía Suárez del Real, vecina del fraccionamiento Santa Rita en Guadalupe, aparece en los registros de la entrega de apoyos de la legisladora Mónica Borrego Estrada.Hay documentación que indica que el 20 de septiembre, se le dieron 2 mil pesos para la compra de uniformes, pero Suárez del Real aseguró que no pidió ni recibió nada. “Yo no hice ninguna petición y no he recibido ningún apoyo y menos de alguien de Morena”, dijo.En un domicilio de la colonia Díaz Ordaz de la capital también negaron haber recibido recursos de los diputados. La diputada María Elena Cortés incluyó tres pagos para Gerardo, Luis Alberto y Juan Antonio Soto. En la vivienda, aunque identificaron los nombres, negaron haber recibido la ayuda para uniformes.Hay una dirección de Arboledas en Guadalupe en la que también han recibido al menos tres apoyos: Jorge Eduardo Macías recibió 2 mil pesos de Borrego y otros 2 mil pesos del diputado Carlos Aurelio Peña. Este último también entregó 2 mil pesos a Laura Macías, quien declaró que recibió el apoyo para un proceso quirúrgico, aunque se tiene el registro de que fue para un trámite de Visa.Faviola Rodríguez, quien recibió 2 mil pesos de Medina Lizalde, comentó que su pareja trabaja en Morena. Entre familiares hicieron peticiones y recibieron el apoyo. Aunque Rodríguez dijo que lo pidió para cuestiones de salud, en el informe se indica que fue para comprar útiles escolares.Claudia Carrillo, beneficiaría que vive en Rincón Colonial, expresó que su prima Miriam y otro familiar acudieron a solicitar al Congreso del estado apoyo para la compra de uniformes escolares.“Nos avisaron que los diputados iban a dar apoyos y fuimos; en menos de quince días nos llamaron para decirnos que podíamos pasar por ellos”, dijo.Agregó que fueron pocos los requisitos que solicitaron para ser beneficiarios, comprobante de domicilio y copia de la credencial de elector, “el trámite fue rápido y ágil”.José Luis Medina Lizalde, diputado de representación proporcional de Morena, dijo que no hay un reglamento para entregar apoyos de las herramientas legislativas y eso se presta a que haya irregularidades o falten comprobantes de dicho recurso.“Prácticamente no hay reglas, seguramente nos pueden ver la cara; lo mejor es que desparezcan las herramientas”, dijo.Admitió que realiza la entrega este recurso a través de destinatarios fijos como asociaciones y organizaciones civiles que trabajan con grupos vulnerables, ya que atender los casos directamente interferiría en su labor legislativa.Su compañero, López de Lara consideró que es muy relativo apoyar a las personas considerando si es o no de bajos recursos.Mónica Borrego, diputada por el Distrito uno, aseguró que en 2017 repartió alrededor de 198 mil pesos mensualmente en los sectores más marginados del estado del presupuesto asignado para las herramientas legislativas.Manifestó que la mayoría de los recursos se asignaron a las personas y grupos vulnerables que conoció durante el proceso electoral.“Yo que hice campaña, tuve canalizadas todas las necesidades de las personas que tenían vulnerabilidad”, dijo.Aseguró que invirtió el recurso en apoyar a familias en circunstancias marginales con cobijas e insumos, medicamentos de alto costo a enfermos de bajos recursos y tres boletos de vuelos hacia el extranjero para estudiantes.Aunque mencionó que lleva un registro individual de los apoyos que entregó con el nombre de las personas, no tiene una coordinación con otros diputados.“No tengo registro de a quien apoyan los demás diputados; por supuesto que sí debe haber gente que pide en un lugar y otro porque se dedican a eso”, dijo.María Elena Ortega Cortés, diputada de representación proporcional, dijo que las personas demandan apoyos principalmente para cubrir necesidades de salud, apoyos a estudiantes, investigaciones, asesorías legales, eventos culturales e, incluso, “para pagar la luz”.Comentó que hay “una mala interpretación de la función legislativa” por parte de la ciudadanía y algunos diputados aprovechan el presupuesto asignado de las herramientas para hacer publicidad de su carrera política.“La labor de los legisladores es hacer valer la ley, garantizar un estado de derecho y canalizar a las necesidades que reciben a las dependencias, pero no ser una agencia de gestión”, dijo.Ortega Cortés comentó que utilizó una parte de las herramientas para crear una casa de empoderamiento donde se imparten asesorías jurídicas y atención psicológica, ya que es una forma de contribuir sin perder el control de los recursos.Por el momento, no dio una postura precisa sobre si se deberían quitar las herramientas legislativas, dijo que es una asignatura pendiente que se debe dialogar en para saber qué tan factible es su empleo.José Luis Medina y el panista Arturo López de Lara recordaron que durante los últimos meses del año pasado, tuvieron 198 mil pesos mensuales para repartir apoyos, una cantidad menor a sus dietas, que son de 76 mil pesos brutos mensuales.Sin embargo, de a estos 198 mil pesos se les reduciría a unos 170 mil pesos y el recorte será ejercido mediante comisiones. Según Medina aún no ha quedado definido cómo se gastará este porcentaje.Insistió en que las herramientas legislativas deben desaparecer y comentó que algunas veces parte del dinero se va para los ayudantes de los diputados.Entre los apoyos que ha entregado José María González Nava han sido principalmente para despensas y gastos médicos, mientras que su compañero Carlos Aurelio Peña ha dado ayudas de 2 mil pesos para una fiesta de 15 años, para que Eralú Esquivel sacara su vehículo del corralón y Manuel de Jesús Velázquez reparara su vehículo y Juana Patricia Ramírez tramitara su pasaporte y visa.Aún con todo el dinero que reparten, algunos no logran agotar su presupuesto mensual, por lo que este sobrante se les va acumulando.Con información de Noé Marín, Karla Padilla, Karina Navarrete y Alejandro Wong Agregar a favoritos luis medina lizalde

carlos peña

josé maría gonzález nava

mónica borrego

ayuntamiento de zacatecas