Entre mercenarios y aboneros

Carlos Pavón. (Cortesía) Carlos Pavón, heredero de las mañas de Napoleón Gómez Urrutia, cilindreado por Octavio Alvídrez, gerente de Peñoles, declara la guerra al gobierno de Alejandro Tello en defensa de las empresas mineras. Olvida Pavón -el apodo que le pusieron sus compañeros le queda que ni mandado hacer- que hace más de 10 años pararon la mina San Martín de Sombrerete, declararon la guerra al Grupo México de Germán Larrea y dejaron sin empleo a 500 trabajadores mineros y en la ruina a toda la región que vivía de la mina.



Como sultanes

En México -sostienen expertos- los trabajadores sindicalizados tienen salarios de hambre, en tanto que sus líderes viven como sultanes. Los ejemplos son interminables, desde Fidel Velázquez, Leonardo Rodríguez La Güera, hasta Napito Gómez Urrutia y su cachorro Carlos Pavón. Por qué esos liderzuelos de pacotilla no dicen que un minero en Canadá cobra 40 dólares la hora -800 pesos-, por lo que su quincena le sale en no menos de 60 mil pesos, trabajando semana inglesa. En Peñoles y Peñasquito los trabajadores ganan 500 pesos diarios, cuando mucho.



No más muertos

Los alcaldes priístas de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe, Judit Guerrero, José Haro y Enrique Flores, viajaron ayer a la Ciudad de México para buscar recursos para la prevención del delito. Ante la desaparición del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, el dinero que escurra del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad será oro molido. Y es que en esos tres municipios, los más importantes de Zacatecas, la delincuencia les está dando hasta con la cubeta. La gente ya no quiere obras ni proyectos "mafufos". Se conforma con que no haya más muertos en las calles.



Carne de cañón

El gobernador Alejandro Tello presentará en breve un programa estatal, muy ambicioso, para prevenir el delito. Y hará énfasis en la urgencia de blindar a los chavos de primaria, secundaria y preparatoria de las garras del crimen organizado. Y es que los carteles han encontrado en las primarias una veta inagotable de recursos humanos. Un chavo de 10 a 15 años le sale más barato y aprende más rápido para hacer trabajos de "halcón" y narcomenudeo y si lo agarra la policía es muy fácil sacarlo bajo fianza.



Murió la zonaja

El problema de la prostitución juvenil en las secundarias, denunciado por la secretaria de la Mujer, Adriana Rivero Garza, confirma lo que hace mucho anunció el viejo priísta Juan Barrón: La zona de tolerancia de La Escondida -Disneylandia le decían algunos- está muerta y sepultada. Barrón explicaba que en tiempos de Amalia García los Zetas se apoderaron del control de la zona y los visitantes frecuentes dejaron de asistir. Como consecuencia, las hetairas buscaron en la ciudad otros mercados para sus productos con influencias muy perniciosas.



Se chamuscaron

Con el incendio de la tienda Bodega Aurrerá, no sólo se quemaron miles de mercancías. También se tiznaron, y feo, el alcalde Humberto Rincón y su equipo de Protección Civil, incluyendo a los bomberos que llegaron 20 minutos después que los traga fuegos de Zacatecas y Guadalupe. Resulta que en el cuchicheo post quemazón salió a relucir, entre los escombros, el nepotismo escandalozo que priva en ayuntamiento de Ojocaliente. Algunos casos son Josefina Rincón, prima del presidente; Javier Cristerna, yerno de la síndica Karina Cristerna; Viridiana Perea, sobrina del secretario de Gobierno, Fernando Perea, y el cuñado de la tesorera Érica Montellano, a quien todo mundo en el municipio le dice Acostita.



Nepotismo creciente

Por cierto, en Ojocaliente nada se sabe al del matrimonio desaparecido hace más de un mes. La presidenta del DIF municipal, Mónica Meza Gervasio y su marido José Ángel Martínez salieron huyendo de los políticos malosos que lidera el exalcalde Iván Husain Vitar y nada se sabe de ellos. Oficialmente Mónica sigue siendo funcionaria del gabinete de Humberto Rincón, porque éste no la ha sustituido ni ha dicho esta boca es mía.



Menos frivolidad

Érica Velázquez asumió la dirección del DIF municipal de Zacatecas. La exdiputada y exlideresa del PRI en Sombrerete tratará de dar un nuevo dinamismo a esa oficina del ayuntamiento. Concentrará su trabajo en atender a menores de edad vulnerables y personas de la tercera edad. La instrucción de Judit Guerrero es menos pompa y glamour y más trabajo social de campo.



