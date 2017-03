Entre risas, vicepresidente de EU dice que 'México pagará por el muro' Excélsior

Pence dijo al conductor de 'Good Morning America', George Stephanopoulos, "construiremos un muro y reforzaremos las leyes de este país". Stephanopoulos lo interrumpió de pronto para decir "Trump no dijo que México lo pagaría", a lo que entre risas el vicepresidente respondió "bueno, pues lo harán".





WATCH: Full one-on-one interview between @GStephanopoulos and @VP Mike Pence following President @realDonaldTrump's #JointAddress pic.twitter.com/cU0S3RIKDv — Good Morning America (@GMA) 1 de marzo de 2017

Si buscas el momento exacto adelanta al minuto 3:10



Pese a que en enero pasado, y después de varios choques diplomáticos, Donald Trump y Enrique Peña Nieto acordaron vía telefónica no abordar más el tema del muro fronterizo en público. "Con respecto al pago del muro fronterizo, ambos presidentes reconocieron sus claras y muy públicas diferencias de posición en este tema tan sensible”, indicó entonces un comunicado de la presidencia de México. “Los presidentes también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema”.

Las tensiones de meses llegaron a su punto más álgido a finales de enero después de que Peña Nieto cancelara una reunión con el presidente estadunidense, programada para el 31 de enero.



Durante la misma entrevista el segundo al mando en Estados Unidos aseguró que también está la prioridad de sacar del país a los inmigrantes que han cometido algún delito. "Lo que vimos ayer en la noche es la transformación de Donald Trump de candidato a presidente, habló de los temas por los que los estadunidenses votaron por él, temas de su agenda", aseguró Pence.

Pence insistió en que Trump mantendrá y cumplirá sus promesas de campaña, argumentado que fue por ellas que los estadunidenses lo apoyaron.



"Esa es a la agenda en la que la mayoría de estadunidenses cree, la correcta para nuestro país y exactamente por la que Trump está luchando", finalizó.



