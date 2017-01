Entrega Alejandro Tello diversos apoyos en varios municipios Rocío Ramírez

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

El gobernador Alejandro Tello realizó una gira por varios municipios del estado. (Rocío Ramírez)



El gobernador visitó las instalaciones de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. (Rocío Ramírez)



Se entregaron equipos de cómputo. (Rocío Ramírez)



Se entregaron equipos de cómputo. (Rocío Ramírez)



Se entregaron equipos de cómputo. (Rocío Ramírez)



El gobernador se comprometió a apoyar con internet. (Rocío Ramírez)



El gobernador se comprometió a apoyar con internet. (Rocío Ramírez)



Alejandro Tello, durante la gira. (Rocío Ramírez)



(Rocío Ramírez) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de



el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, visitó las instalaciones de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, en la cual se comprometió a realizar importantes mejoras en la infraestructura de la institución educativa.



Dentro de los aspectos que se comprometió a mejorar resaltan la conectividad de internet, la cual es una de las carencias más apremiantes de la UPSZ, en ese sentido se comprometió a apoyar en lo que sea necesario a fin de que el internet tenga la calidad requerida por la institución.



Asimismo, el mandatario formalizó el compromiso de proveer de agua a la universidad, en virtud de desarrollar de mejor forma las actividades propias de la carrera en Agro Tecnología.



Durante la visita, entregó de equipos de cómputo, material de oficina y un vehículo tipo combi, que fueron recibidos por el rector de la institución Salvador Lara Martínez.



Inauguran tramo carretero Juchipila-Camino Real- San José-Puerta Blanca

Posterior a la visita por la Universidad Politécnica, el mandatario estatal, acompañado del alcalde Rafael Jiménez Núñez; el secretario de Infraestructura Francisco Ibargüengoitia y el diputado federal Francisco Escobedo Villegas, además de vecinos de la comunidad de San José, realizaron el corte del listón del tramo carretero Juchipila-Camino, Real-San José Puerta Blanca.



Los colonos agradecieron la obra de rehabilitación del tramo carretero el cual fue rehabilitado con recursos del fondo minero invirtiendo en ello 3 millones de pesos con un alcance de 2.5 kilómetros, informó el secretario de Infraestructura.



Además, el titular de Sinfra, informó que en próximos días se iniciará la modernización del tramo Benito Juárez-Puerta Blanca de 2.7 kilómetros con una inversión de 11 millones de pesos provenientes del FONREGIÓN.



Por su parte, el alcalde Rafael Jiménez Núñez, pidió al gobernador el apoyo para la construcción de un puente adicional que conecte la cabecera municipal con las comunidades, en virtud de que el puente que hay es insuficiente, en ese sentido Alejandro Tello se comprometió a impulsar esta obra en beneficio de los juchipilenses.



En dicha visita, también se habló sobre el proyecto carretero que busca conectar los municipios de Juchipila con Teúl de González Ortega, en la llamada carretera del Tequila y del Mezcal por las intersecciones con el estado de Jalisco.



En ese sentido, el diputado Francisco Escobedo Villegas destacó que para este año 2017, se etiquetaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación recursos por 6 millones de pesos.



En ese sentido, el alcalde Rafael Jiménez solicitó apoyo, pues el recurso aprobado a nivel federal resulta insuficiente, aunque no dio el monto total de la obra, destacó son 45 kilómetros.



Entregan apoyos a migrantes y estudiantes

Finalmente, en su última parada en el municipio de las flores, el ejecutivo estatal hizo entrega de apoyos a migrantes, y becas peso a peso a beneficiarios de Mezquital del Oro, Moyahua, Nochistlán y Juchipila.



En el caso de los migrantes consistió en la entrega de 20 mil pesos para que emprendan un proyecto productivo con el cual generar ingresos para sus familias, el mandatario destacó que será una de sus prioridades atender a los migrantes que por desgracia han sido repatriados de la unión americana.



Asimismo, enfatizó en que en la Secretaria del Zacatecano Migrante, harán lo propio al apoyar a los zacatecanos que regresen a nuestro estado.



En el caso de las becas peso a peso, se entregaron 120 para alumnos de primaria y secundaria con un monto de 600 pesos correspondientes al periodo septiembre-diciembre 2016.



Se reúne con Médicos de la Jurisdicción 5 en Jalpa.

Durante su gira por el Cañón de Juchipila, el gobernador Alejandro Tello sostuvo una reunión privada con médicos directores de hospitales y centros de salud de los municipios que integran la jurisdicción No.5, Jalpa, Nochistlán, Apulco, Apozol, Juchipila, Moyahua, Mezquital del Oro, Huanusco, Tabasco y El Plateado de Joaquín Amaro.



El objetivo de la reunión dijo el mandatario estatal, será que los trabajadores del sector salud externen las necesidades que tienen para la ejecución de sus labores y la forma de mejorar los servicios médicos en la zona.



​Finalmente, la gira concluyó con la entrega de 100 becas peso a peso, a niños y jóvenes de Jalpa, cabe señalar que en el año 2016, el municipio no pudo acceder a este apoyo según lo informó el entonces y actual director de desarrollo económico Juan Luis López Medina, la entrega de estas becas representa 60 mil pesos en apoyo entregados.



estado@imagenzac.com.mx JUCHIPILA.- Este viernes,, visitó las instalaciones de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, en la cual se comprometió a realizar importantes mejoras en la infraestructura de la institución educativa.Dentro de los aspectos que se comprometió a mejorar resaltan la conectividad de internet, la cual es una de las carencias más apremiantes de la UPSZ, en ese sentido se comprometió a apoyar en lo que sea necesario a fin de que el internet tenga la calidad requerida por la institución.Asimismo, el mandatario formalizó el compromiso de proveer de agua a la universidad, en virtud de desarrollar de mejor forma las actividades propias de la carrera en Agro Tecnología.Durante la visita, entregó de, que fueron recibidos por el rector de la institución Salvador Lara Martínez.Posterior a la visita por la Universidad Politécnica, el mandatario estatal, acompañado del alcalde Rafael Jiménez Núñez; el secretario de Infraestructura Francisco Ibargüengoitia y el diputado federal Francisco Escobedo Villegas, además de vecinos de la comunidad de San José,Los colonos agradecieron la obra de rehabilitación del tramo carretero el cual fue rehabilitado con recursos del fondo minero invirtiendo en, informó el secretario de Infraestructura.Además, el titular de Sinfra, informó que en próximos días se iniciará la modernización del tramo Benito Juárez-Puerta Blanca de 2.7 kilómetros con una inversión de 11 millones de pesos provenientes del FONREGIÓN.Por su parte, el alcalde Rafael Jiménez Núñez, pidió al gobernador el apoyo para la construcción de un puente adicional que conecte la cabecera municipal con las comunidades, en virtud de que el puente que hay es insuficiente, en ese sentido Alejandro Tello se comprometió a impulsar esta obra en beneficio de los juchipilenses.En dicha visita, también se habló sobre el proyecto carretero que busca conectar los municipios de Juchipila con Teúl de González Ortega, en la llamada carretera del Tequila y del Mezcal por las intersecciones con el estado de Jalisco.En ese sentido, el diputado Francisco Escobedo Villegas destacó que para este año 2017, se etiquetaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación recursos por 6 millones de pesos.En ese sentido, el alcalde Rafael Jiménez solicitó apoyo, pues el recurso aprobado a nivel federal resulta insuficiente, aunque no dio el monto total de la obra, destacó son 45 kilómetros.Finalmente, en su última parada en el municipio de las flores, el ejecutivo estatal hizo entrega de apoyos aEn el caso de los migrantes consistió en la entrega depara que emprendan un proyecto productivo con el cual generar ingresos para sus familias, el mandatario destacó que será una de sus prioridades atender a los migrantes que por desgracia han sido repatriados de la unión americana.Asimismo, enfatizó en que en la Secretaria del Zacatecano Migrante, harán lo propio al apoyar a los zacatecanos que regresen a nuestro estado.En el caso de las becas peso a peso, se entregaron 120 para alumnos de primaria y secundaria con un monto de 600 pesos correspondientes al periodo septiembre-diciembre 2016.Durante su gira por el Cañón de Juchipila, elsostuvo una reunión privada con médicos directores de hospitales y centros de salud de los municipios que integran la jurisdicción No.5,El objetivo de la reunión dijo el mandatario estatal, será que los trabajadores del sector salud externen las necesidades que tienen para la ejecución de sus labores y la forma de mejorar los servicios médicos en la zona.​Finalmente, la gira concluyó con la entrega de 100 becas peso a peso, a niños y jóvenes de Jalpa, cabe señalar que en el año 2016, el municipio no pudo acceder a este apoyo según lo informó el entonces y actual director de desarrollo económico Juan Luis López Medina, la entrega de estas becas representa 60 mil pesos en apoyo entregados. Agregar a favoritos zacatecas

alejandro tello

apoyos

municipios