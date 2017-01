Entrega Judit Guerrero apoyos del programa Empleo Temporal Redacción

En un acto realizado en Benito Juárez, donde se congregaron beneficiarios de varias localidades, la Presidenta reiteró a la gente del medio rural su compromiso de no fallarles.



Es por ello que hizo la entrega de vales por los jornales realizados en la construcción de pisos firmes y enjarres, para los cuales, en una primera etapa, también se les entregaron los materiales de construcción.



De esta manera recibieron beneficio, 76 familias de La Soledad; 29 de Rancho Nuevo; seis de San Blas; 15 de San Antonio de Los Negros; Miguel Hidalgo y Machines obtuvieron 26 acciones cada una; Benito Juárez 30; La Escondida 20, Picones 15, El Visitador siete y Boquillas dos acciones.



El total de las familias beneficiadas en comunidades es de 252, para lo cual se otorgó una inversión total de 352 mil 800 pesos, mientras que para todo el municipio fueron aportados 1 millón 863 mil pesos, para 647 familias.



La Alcaldesa expresó a las familias beneficiadas, que el recurso que reciben sirve para generar más recurso y ahorros, por lo que los invitó a no hacer gastos superfluos, sino invertirlo en los alimentos o algún otro beneficio para sus hijos, “se trata de que se traduzca en acciones para sus familias”.



Al reiterar que va a jugársela con la gente de las comunidades, por la que ella llegó a la Presidencia, expresó que al término de su administración tendrá la meta de dejar al menos una acción para cada una.



De igual manera, y atendiendo al llamado del Gobernador del estado, la Presidenta invitó a las madres y padres de familia a comenzar desde la casa la erradicación de los actos de violencia y delincuencia.



Les pidió que le informen de inmediato si en sus localidades están padeciendo por algún acto de este tipo o bien, si alguno de sus hijos se involucró en problemas de drogas, para abatirlo de inmediato, canalizándolo a donde corresponde.



Lo más importante, dijo, es que las familias estén unidas, que vivan en armonía, porque de esta manera se logrará tener una mejor sociedad. Si ellos ayudan a cuidar a sus familias, la responsabilidad de la autoridad será más fácil.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- La Presidenta de la capital, Judit Guerrero López, realizó, en coordinación con la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la primera entrega de recursos del Programa Empleo Temporal para beneficio de 252 familias de las comunidades.

