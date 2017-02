Entrega Sedif apoyos funcionales Francisco Monsivais

Cristina Rodríguez presidenta honorifica del Sedif, durante su mensaje destaco que el gobierno del estado está realizando las cosas diferentes, al tener un espíritu constructivo, de servicio, y sobre todo-dijo-las ganas de trabajar.



Detallo que el gobierno no pude trabajar solo y que se requiere de la colaboración de la sociedad, por eso el gobierno trabaja en un proceso de reconciliación con la sociedad, ya que la mayoría de los ciudadanos están enojados con la política y con el gobierno, por eso hay que ser constructivos y objetivos, para reconocer quien en verdad tiene el deseo de hacer bien las cosas, y no cortarles el deseo de ayudar con críticas injustificadas.



En este sentido reconoció a la asociación civil Con los Ojos del Alma, que encabeza Alejandro Cerrillo por su valiosa participación para apoyar desinteresadamente a las personas con discapacidades y que por iniciativa propia sin el apoyo del gobierno consigue apoyar a este sector de la sociedad.



“Lo valioso de una asociación civil es cuando los miembros de esta trabajan para aportar los apoyos, y no pedir al gobierno como lo hacen muchas otras, y por eso la importancia de trabajar de la mano con este tipo de asociaciones, ya que la mejor forma de apoyar al país como al estado que cada quien haga su parte”.



Asimismo hay que destacar que al término del evento los medios de comunicación abordaron a la presidenta honorifica del Sedif, para preguntarle que hace falta para que funcione el tanque terapéutico, señalando que es una obra que realizo la administración estatal anterior y que solo basta que el actual municipio invierta en un nuevo transformador que garantice el voltaje de energía necesario que se requiere.



Del mismo modo señaló que próximamente se realizaría la licitación pública para la adquisición de despensas, en la que se pretende que el gobierno estatal adquiera poco más de 50 mil despensas las cuales deberán cumplir con los lineamientos que exige DIF nacional.



Destaco que en relación a los padrones de beneficiarios en la entrega de despensas señaló que son los municipios quienes realizan los estudios socioeconómicos y valoran a las familias que serán beneficiadas con una despensa.



Durante el evento se entregaron cerca de 100 apoyos a personas con discapacidad, entre los que destacaron sillas de ruedas, bastones, pañales para adulto y niños, así como muletas.



