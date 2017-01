Entregan apoyos y seguros de vida a policías de Jerez Silvia Vanegas

Parte del equipo a la corporación es tres patrullas nuevas, con lo que se tiene 9 vehículos que brindaran servicio a la población, además de 12 radios, 11 armas largas calibre 0.23 y 10 cortas calibre 9 milímetros, 10 mil cartuchos 0.23 y 5 mil 9 milímetros.



El alcalde Fernando Uc inmformó que, en el acto, reconoce que aún no se realiza el curso de primer respondiente, pero se realizará el próximo, pero se entregó 100 kits de primer respondiente y 110 cámaras digitales, estas últimas que se entregaron por parte de migrantes.



Destacó que aun la falta cumplir una promesa de campaña, la cual es el incrementar el número de policías, ya que los 80 que tiene no son suficientes y en los próximos días se incorporarán tres más.



La inversión corresponde al programa FORTASEC 2016, mientras que de la actual gestión se realizó la entrega de reconocimientos para los elementos con mayor antigüedad que son José de Santiago Navarro, Catalina Sánchez, con 10 años de servicios, Pardo López Gonzales, Martín Cabral y J Jesús de la Rosa por 15 años de trabajo.



El director de la corporación, Víctor Hugo Alcalde Pérez, dijo estar colmado de satisfacción, ya que tiene un excelente equipo de trabajo y explicó que el material que se entrega es para la población.



