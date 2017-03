Entregan autoridades materiales para huerto familiar en el Cereso Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Cortesía)



(Cortesía)



(Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







A nombre del presidente municipal, Fernando Uc Jacobo, fue entregado lo necesario para que se instale el huerto familiar, consistiendo tanto en semillas como el sistema de riego por goteo y los implementos para su instalación.



Expresó Lorena Ortega que el alcalde ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés en que sean atendidos todos los sectores de la población, por ello se dio respuesta a la gestión del huerto que ayudará, no sólo para que puedan tener una actividad extra, sino también los frutos de la misma.



Personal del Departamento Agropecuario acudirá a instruirles a los beneficiarios, como armar el sistema de riego para que no se dañe el material y tenga mayor duración.



Por su parte, el director del Centro manifestó su reconocimiento al gobierno actual ya que, según expresó, pocos gobiernos se lo ocupan y se preocupan de quienes están recluidos.



El secretario de gobierno, Jaime Ambriz Moreno, así como el titular del Departamento de Desarrollo Agropecuario David García Valdez, el regidor Alejandro Mercado Trejo y Araika Pérez Hurtado directora del DIF, presenciaron la entrega de los recursos además de conocer algunos de los trabajos que elaboran los reos a través de diferentes talleres, según informó un comunicado.



redaccion@imagenzac.com.mx JEREZ.- La presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Lorena Ortega Dávila, hizo la entrega de material para la instalación de un huerto familiar cumpliendo con la solicitud previa del Director del Centro de Reinserción Social (Cereso) gestionó al gobierno municipal en una visita previa del personal del DIF a los internos.A nombre del presidente municipal, Fernando Uc Jacobo, fue entregado lo necesario para que se instale el huerto familiar, consistiendo tanto en semillas como el sistema de riego por goteo y los implementos para su instalación.Expresó Lorena Ortega que el alcalde ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés en que sean atendidos todos los sectores de la población, por ello se dio respuesta a la gestión del huerto que ayudará, no sólo para que puedan tener una actividad extra, sino también los frutos de la misma.Personal del Departamento Agropecuario acudirá a instruirles a los beneficiarios, como armar el sistema de riego para que no se dañe el material y tenga mayor duración.Por su parte, el director del Centro manifestó su reconocimiento al gobierno actual ya que, según expresó, pocos gobiernos se lo ocupan y se preocupan de quienes están recluidos.El secretario de gobierno, Jaime Ambriz Moreno, así como el titular del Departamento de Desarrollo Agropecuario David García Valdez, el regidor Alejandro Mercado Trejo y Araika Pérez Hurtado directora del DIF, presenciaron la entrega de los recursos además de conocer algunos de los trabajos que elaboran los reos a través de diferentes talleres, según informó un comunicado. Agregar a favoritos cereso jerez

material

apoyo

fernando uc