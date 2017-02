Entregan becas de manutención a estudiantes Redacción

El mandatario estatal expresó a los estudiantes que es una gran oportunidad el que tengan la posibilidad de estudiar en nivel superior, “sigan preparándose, en mi gobierno van a encontrar el apoyo, yo espero que muchos de ustedes sigan estudiando”.



Dijo que “ustedes mismos van a generar el futuro de nuestro país”, recalcó.



La titular de la Seduzac, manifestó que no hay otra estrategia como la educación “para tener esa capacidad de desarrollar sus conocimientos en su comunidad como parte de un colectivo, la educación nos sirve para crear identidad en la comunidad”.



Explicó que de las 12 mil becas de manutención otorgadas en el estado 4 mil 500 son becas de transporte, mismas que forman parte de 124 millones de pesos, recurso compuesto por inversión estatal y federal.



“Esta oportunidad de educación superior en Zacatecas es algo muy importante hay que aprovecharla, es la principal plataforma y en la que nos debemos enfocar”, aseveró.



Por su parte el alcalde de Jerez, expresó a los estudiantes que, “tenemos que atrevernos a hacer algo diferente, hoy requerimos jóvenes entusiastas que entiendan que la educación no es más que una herramienta para llegar al éxito”, sentenció.



