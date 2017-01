Entregan chamarras, cobijas y bolos a policías de la capital en convivio posnavideño Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El alcalde concejal capitalino expresó a los veladores que con esta reunión cumple su compromiso de reunirse nuevamente con ellos, y conocer cómo va su trabajo diario. (Cortesía)



Mediante un comunicado, se informó que con la presencia de los secretarios del Ayuntamiento, de Finanzas, de Administración y varios Concejales, se hizo la entrega de una chamarra, una cobija para cada uno de los 55 policías o veladores que cuidan un 90% de las viviendas, divididos por sectores.



El alcalde concejal capitalino expresó a los veladores, que son dependientes de la Dirección de Seguridad Pública, que con esta reunión cumple su compromiso de reunirse nuevamente con ellos, y conocer cómo va su trabajo diario.



Comentó que cuando asumió las riendas del municipio se enfrentó a muchas situaciones complicadas, entre ellos, la gran demanda en la prestación de servicios, la descompostura de los camiones recolectores, la falta de gasolina y llantas para las patrullas, y tantas otras situaciones que se pudieron solventar con el respaldo del Concejo Interino.



No obstante dijo que, a unos días de hacer entrega de la estafeta a las nuevas autoridades, se lleva muchas satisfacciones, y una de ellas es haber coincidido con la experiencia de quienes tienen ya muchos años de servicio en este rubro, así como los jóvenes que se han empeñado por ser eficientes en lo que realizan.



Los invitó para que sigan haciendo su trabajo de la mejor manera, “nos sentimos muy orgullosos de ustedes”, principalmente por ser un grupo de ciudadanos que se han comprometido mediante esta actividad a servirle a la capital, aun cuando muchos no son de la ciudad.



De acuerdo con el rol de trabajo, los policías auxiliares cubren diversos sectores como el Centro Histórico, del cual están a cargo de la vigilancia siete elementos.



Otras colonias que vigilan son, Colinas del Padre, Fuentes del Bosque, Felipe Ángeles, Agronómica y muchas otras.



En este convivio significativo con los veladores estuvieron presentes además, Juan José Ríos, responsable de Seguridad Pública, así como Miguel Ángel Reyes Medina, quien está al cargo de este equipo de policías auxiliares.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Como ofreció el presidente Catarino Martínez y concejales de la capital, se reunieron nuevamente con el cuerpo de policías auxiliares, en un convivio posnavideño, en el que recibieron cobijas, chamarras y bolos, y degustaron una cena ofrecida para ellos.Mediante un comunicado, se informó que con la presencia de los secretarios del Ayuntamiento, de Finanzas, de Administración y varios Concejales, se hizo la entrega de una chamarra, una cobija para cada uno de los 55 policías o veladores que cuidan un 90% de las viviendas, divididos por sectores.El alcalde concejal capitalino expresó a los veladores, que son dependientes de la Dirección de Seguridad Pública, que con esta reunión cumple su compromiso de reunirse nuevamente con ellos, y conocer cómo va su trabajo diario.Comentó que cuando asumió las riendas del municipio se enfrentó a muchas situaciones complicadas, entre ellos, la gran demanda en la prestación de servicios, la descompostura de los camiones recolectores, la falta de gasolina y llantas para las patrullas, y tantas otras situaciones que se pudieron solventar con el respaldo del Concejo Interino.No obstante dijo que, a unos días de hacer entrega de la estafeta a las nuevas autoridades, se lleva muchas satisfacciones, y una de ellas es haber coincidido con la experiencia de quienes tienen ya muchos años de servicio en este rubro, así como los jóvenes que se han empeñado por ser eficientes en lo que realizan.Los invitó para que sigan haciendo su trabajo de la mejor manera, “nos sentimos muy orgullosos de ustedes”, principalmente por ser un grupo de ciudadanos que se han comprometido mediante esta actividad a servirle a la capital, aun cuando muchos no son de la ciudad.De acuerdo con el rol de trabajo, los policías auxiliares cubren diversos sectores como el Centro Histórico, del cual están a cargo de la vigilancia siete elementos.Otras colonias que vigilan son, Colinas del Padre, Fuentes del Bosque, Felipe Ángeles, Agronómica y muchas otras.En este convivio significativo con los veladores estuvieron presentes además, Juan José Ríos, responsable de Seguridad Pública, así como Miguel Ángel Reyes Medina, quien está al cargo de este equipo de policías auxiliares. Agregar a favoritos zacatecas

policías

navidad

chamarras