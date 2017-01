Entregan más de 15 mil apoyos en Mazapil Redacción

Con la entrega de alrededor de ocho mil bolos, más de tres mil juguetes y un pequeño refrigerio elaborado con frutas de la temporada, fue que los pequeñines de las comunidades de La Laja, Santa Olaya, Tasajera, Los Charcos 1, Los Charcos 2, San Benito, San Francisco de Los Quijanos, Mahoma, El Floreño, El Trigre, Los Haro, Cañada Blanca, El Puerto del Mimbre, San Isidro y Estación Fuertes, disfrutaron.



El alcalde, Gregorio Macías, encabezó la distribución de los apoyos. “Decidimos brindar este detallito a los niños de las comunidades, ya que no existe mayor satisfacción que generarle una sonrisa y un bonito recuerdo a un pequeño”, expresó el primer edil a los habitantes de las comunidades, al tiempo que reiteró su compromiso de mantener una constante presencia en las distintas poblaciones que componen este municipio.



Otro de los temas abordados por Gregorio Macías, durante los recorridos, fueron las importantes acciones en obras que se tienen proyectadas para este año 2017, en tanto que se mostró entusiasmado por los logros obtenidos en durante el año que terminó.



Durante los recorridos, se repartieron alrededor de dos mil cobijas para las familias habitantes de las comunidades, así como 600 edredones conseguidos por donaciones y un detalle para las mujeres, consistente en una bolsa cosmetiquera, una crema humectante y un kit de costura o manicura.



“Sabemos que los fríos en estas zonas no se hacen esperar, es por ello, que buscamos la manera de traerles un detalle para hacer este invierno más llevadero”, expresó el presidente municipal a los adultos mayores con quienes se reunió.



Macías manifestó su compromiso con las mujeres del municipio, a las que reconoció como núcleo de las familias.



