Entregará Fortaseg recursos por $183 millones

Fabiola Gilda Torres Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobierno, anunció que fueron cinco municipios beneficiados con el convenio Fortaseg, Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Río Grande y Sombrerete y fue la primera vez en que estos dos últimos municipios participan



Por el convenio se repartirá un recurso de 57 millones de pesos en dos partidas, Zacatecas recibirá 14 millones de pesos, Guadalupe 11.9, Fresnillo 11.4, sombrerete 10, de la misma forma que Río Grande.

El recurso se entregará en dos exhibiciones; la primera la próxima semana, mientras la segunda será en el mes de julio, siempre y cuando se cumplan las metas, rendimientos, informes y transparencia.



El recurso extraordinario que se dió gracias a las gestiones del gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna se destinará a becas, equipamiento, a 10 programas de capacitación, prevención al delito y para la homologación salarial.



Guadalupe Chávez, representante del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, detalló que es el primer convenio que se firma a nivel nacional.



En cuanto al convenio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se ejercerán 183 millones en programas de prioridad nacional y apoyar a los municipios que no recibieron apoyo del convenio Fortaseg, donde la Federación aportó 138 millones de pesos y 47 millones por parte del gobierno estatal.



Nancy Espinoza Medina, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública,detalló que con el recurso del FASP se colocaran 30 cámaras en apoyo al C4, en el transcurso del año, en los municipio de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo.



Asimismo informó que para otorgar los apoyos se tomó en cuenta el número de habitantes de cada municipio, incidencia delictiva y gestiones municipales.



En este año el municipio de Jerez no participó, debido a que no realizó los trámites a tiempo, puesto que años anteriores se gestionaban en los meses de mayo y junio.



