Entregarán 50 mil aretes a los pequeños ganaderos 

Adolfo Bonilla, titular de la Secretaria del Campo, anunció que se adquirieron 50 mil aretes para pequeños productores que tienen su ganado en agostaderos distantes a las cabeceras municipales.



“Sabemos de algunos municipios donde no se han entregado y estamos atendiendo el tema, ya que no es sencillo, pero el tema va evolucionando bien”, expresó.



Apunto que la Unión Ganadera Regional de Zacatecas y las juntas locales son los encargados de dotar de aretes a los ganaderos y que el principal problema se presenta con los becerros, descartando que sea un problema de atención.



Sobre las guías para la movilización del ganado dijo que las asociaciones ganaderas locales no han reportado un faltante de documentos.



Así mismo afirmó que los delegados comunales no están facultados para expedir guías, ya que es una atribución de los presidentes de las asociaciones ganaderas locales.



“Quienes vendan sin la identificación siiniga van a tener que vender a precios más bajos, pero lo que debemos cuidar en el fondo de todo es que los consumidores estén seguros que la carne que consumen con buena calidad sanitaria”, explicó.



Afirmó que el rastro con calidad TIF de Nochistlán lleva un gran avance y adelantó que pudiera inaugurarse este mismo año, además de la planeación de un proyecto para solidificar un rastro TIF en Tepechitlan.



Sobre el abigeato Bonilla mencionó que la Secampo pidió la participación de la Procuraduría General del Estado de Zacatecas y gobiernos municipales para combatir el robo de ganado en rutas identificadas.



