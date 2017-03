EPA: El CO2 no es la causa principal del calentamiento AP

Scott Pruitt, administrador de la EPA (siglas en inglés de la agencia), dijo que medir el efecto de la actividad humana sobre el clima es "muy difícil" y que "hay un desacuerdo tremendo acerca del grado de impacto" del dióxido de carbono y otros gases generadores del llamado efecto invernadero.



"Así, no, yo no estaría de acuerdo en que (el dióxido de carbono) es un contribuyente primario al calentamiento global que vemos", declaró Pruitt en el programa "Squawk Box" de la cadena CNBC.



El punto de vista de Pruitt es contrario a la corriente dominante de científicos sobre el clima, incluida la NASA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y la EPA.



El dióxido de carbono es la mayor fuerza retenedora de calor y es responsable de un calentamiento aproximadamente 33 veces superior al de las causas naturales, de acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático, organizado por las Naciones Unidas y ganador del premio Nobel.



Los cálculos del grupo señalan que el dióxido de carbono por sí solo genera entre 1 y 3 grados de calentamiento, dijo Kerry Emanuel, científico atmosférico del MIT.



"Scott Pruitt está equivocado en esto, punto", señaló.



The Associated Press envió los comentarios de Pruitt a diversos científicos que estudian el clima. Los siete que respondieron dijeron que Pruitt está equivocado y que el dióxido de carbono es el principal impulsor del calentamiento global.



La NASA y la NOAA reportaron en enero que las temperaturas de la Tierra en 2016 fueron las más cálidas de que se tenga registro. La temperatura promedio en la superficie del planeta se ha elevado unos 2 grados Fahrenheit desde fines del siglo XIX, "un cambio impulsado en gran medida por un incremento en el dióxido de carbono y otras emisiones generadas por el ser humano en la atmósfera", afirmaron ambas agencias en un comunicado conjunto.



En su sitio web, la EPA afirma que "el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero que está contribuyendo al cambio climático reciente". Las actividades humanas, tales como la quema de combustibles fósiles, "liberan grandes cantidades de CO2, lo que provoca que se eleven sus concentraciones en la atmósfera".



Grupos ambientalistas y los demócratas consideraron que los comentarios de Pruitt son una evidencia de que no está preparado para el puesto que tiene.



"El pirómano está ahora a cargo del departamento de bomberos, y parece contento en permitir que la crisis del clima se salga de control", dijo Michael Brune, director ejecutivo del grupo ambientalista Sierra Club.



El senador Brian Schatz, demócrata de Hawai, dijo que los comentarios dejan ver que Pruitt es alguien que "niega que el cambio climático sea real" e insistió en que los legisladores lo enfrentarán.



La EPA emitió un comunicado el jueves por la tarde en el que reiteró que Pruitt sí cree que el clima se está calentando, en parte debido a la actividad humana.



"Sin embargo, quedan muchas preguntas que deben ser sometidas a debate: ¿qué tanto está cambiando el clima, hasta qué punto está involucrada la actividad humana y qué hacer con él?", afirmó la agencia.



Naomi Oreskes, historiadora de la ciencia en Harvard y cuyo libro "Merchants of Doubt" ("Mercaderes de la duda") habla acerca del rechazo a la ciencia de la corriente principal, dijo: "El señor Pruitt no está confundido. Más bien forma parte de una campaña diseñada para confundirnos".



