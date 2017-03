EPN defiende la apertura de Pemex; hay otro contexto, afirma Excélsior

Al conmemorar el 79 Aniversario de la Expropiación Petrolera, argumentó que ninguna petrolera asume sola proyectos, por los grandes riesgos para su patrimonio.



“El contexto petrolero a nivel mundial ha cambiado”, dijo el presidente Peña Nieto.



“A quienes aseguran que el sector energético y Pemex no debieron abrirse a las alianzas y a la inversión privada, quienes lo sostienen, obran por irresponsabilidad o por desconocimiento”, remarcó.



“MODERNIZAR A PEMEX ERA NECESARIO”



Ninguna empresa petrolera del mundo asume sola los costos y riesgos, advirtió el presidente Enrique Peña Nieto al conmemorar el 79º Aniversario de la Expropiación Petrolera en este municipio de Campeche, en donde insistió que era necesaria la modernización de Pemex a través de la Reforma Energética. El contexto petrolero a nivel mundial ha cambiado, ahora ninguna petrolera asume todos sus proyectos de exploración por sí sola, por los grandes riesgos que implica para su patrimonio”, apuntó el mandatario federal al referirse a los detractores de la Reforma Energética.



A quienes aseguran que el sector energético y Pemex no debieron abrirse a las alianzas y a la inversión privada, quienes lo sostienen obran por irresponsabilidad o por desconocimiento”, remarcó.

Durante la ceremonia conmemorativa, el Ejecutivo federal remarcó que la exploración y extracción de petróleo en aguas profundas del Golfo de México requiere de inversiones millonarias que sobrepasan los 5 mil millones de dólares, ya que implica soportar la presión del océano, corrientes y condiciones adversas de profundidades de hasta 3 mil metros, lo que hizo indispensable la Reforma Energética. Todo esto requiere de cuantiosas inversiones, por ello México necesitaba enfrentar con decisión y visión los desafíos energéticos del siglo XXI, tal como lo hizo nuestro país hace 79 años con la expropiación petrolera”, precisó el titular del gobierno federal.

En este sentido, reiteró que con esta “revolución energética” llegará la modernización de la industria, la creación de empleos de alta calidad, mayores ingresos para el estado y el crecimiento económico de la nación.



Durante la ceremonia, acompañado por el gobernador del estado, Alejandro Moreno; el Ejecutivo federal llevó a cabo la entrega de la concesión del nuevo puente La Unidad, que sustituirá al puente federal de la Unidad, que actualmente es el segundo más largo del estado y comunica la isla del Carmen con la península de Yucatán y el resto del estado.



La construcción de esta obra iniciará en abril de este año y se prevé sea inaugurada en octubre de 2018, antes de que concluya la administración del presidente Peña.



Además se realizó el abanderamiento del buque Reforma Pemex, que ofrecerá servicios de hotelería y alimentación a los trabajadores de Petróleos Mexicanos.



Finalmente, Enrique Peña instruyó al director de Pemex, José Antonio González Anaya, la construcción del ducto de hidrocarburos entre Mérida, Progreso y Cancún, con el fin de eficientar el suministro de gasolinas, diesel y turbosina en la región e impulsar su dinamismo.



En el evento estuvieron presentes el gobernador de la entidad, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas; José Antonio González Anaya, director general de Petroleos Mexicanos; Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, entre otros funcionarios.



