Equipo de Bolt gana la serie inaugural Nitro Athletics

Con Asafa Powell y Bolt — previo y actual poseedores del récord mundial de los 100 metros planos — en los dos primeros relevos de la competencia definitoria del 4x100, los estrellas garantizaron borrar un déficit de 38 puntos con Australia para finalizar primeros en el evento por equipos en el que también participaron Inglaterra, Japón, Nueva Zelanda y China.



El ocho veces campeón olímpico ganó los 150 metros en un tiempo de 15,28 segundos.



El Nitro mezcló relevos y sprints en distancias no tradicionales, así como carreras de eliminación de 1.600 metros (1 milla), en donde quedaba eliminado el último en terminar cada vuelta.



"Estoy contento, fue grandioso", dijo Bolt, capitán y entrenador, tras la victoria del equipo. "Dije 'vamos a presionar, vamos a presionar' y fue justamente lo que hicimos".



El viernes, el presidente de la IAAF Sebastian Coe, se dijo admirador del concepto Nitro.



"Vi un atractivo, diversión y risas, y eso es lo que le ha faltado al deporte durante mucho tiempo", reconoció Coe. "Fue un inicio fantástico. Resulta evidente decirlo, pero a menos que innovemos, nos volveremos cada vez menos relevantes y no podemos darnos ese lujo".



El concepto Nitro fue desarrollado por el ex corredor australiano de 400 metros, John Steffensen y Athletics Australia, mientras que Bolt también tuvo un papel fundamental en la competencia.



El evento, con Bolt como figura principal, posiblemente vuelva a Australia en 2018.



