Ernesto Ruffo se ‘destapó’ porque ‘la naturaleza del PAN cambió’ Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El nuevo aspirante para la candidatura a la presidencia de México en 2018 dijo que antes la coalición estaba comprometida con el servicio a los ciudadanos; tiene confianza en su campaña.



En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



Advirtió que ‘desde hace algunas fechas, alguienpropuso mi nombre para competir, y yo no planeé ni programé esto. Se debe a la experiencia que muchosvivieron’ por su labor como funcionario ‘y estoy amparado con la boleta del PAN. Soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional’ de la coalición, pero hoy día ‘la confianza está regateada en los partidos’. Soy una opción para que el PAN preste la boleta. Hay que construir esto haciendo al gobierno más claro en el rumbo, no sólo flotar como lo han hecho los partidos que traicionaron a la revolución. Espero que la experiencia que he obtenido ayude en la carrera. Antes el PAN tenía una naturaleza y hoy tiene otra”, lamentó el legislador por Baja California.

Rememoró que ‘era muy diferente a cuando yo ingresé al PAN, y estaban al servicio de la ciudadanía, pero este’ aislamiento en el poder ‘ha causado que se mueva sólo internamente, y en el afán del control del poder, pues se encierran.

Y es por eso que los ciudadanos ya no creen en los partidos y mucho menos en los políticos. He sido un promotor de la transparencia. Esto quiere decir que la manera en que las cosas deben hacerse para que mantengan ese apoyo que nada de fondo en el sentimiento de las personas es la transparencia. Antes hubo muchas maniobras dentro del PAN”.

Adelantó que ‘ya lo estamos depurando, y vamos por la tercera parte del país’ en cuanto a militancia se refiere’; la responsabilidad de saneamiento la posee debido a que ‘soy miembro del Comité Ejecutivo del PAN, y el partido está quedando chico en esta coyuntura. Llegó el tiempo de crear un sistema políticonuevo, tal vez hasta una Constitución’.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Ernesto Ruffo Appel, senador del PAN y ahora cuarto aspirante públicode dicha coalición, dijo esta mañana que se lanza para competir por la candidatura para la presidencia de la República debido a que a los militantes del Partido Acción Nacional ‘el poder los encerró en una especia de entre menos competido, mejor: la naturaleza de la’ coalición ‘cambió’.Advirtió que ‘desde hace algunas fechas, alguienpropuso mi nombre para competir, y yo no planeé ni programé esto. Se debe a la experiencia que muchosvivieron’ por su labor como funcionario ‘y estoy amparado con la boleta del PAN. Soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional’ de la coalición, pero hoy día ‘la confianza está regateada en los partidos’.Rememoró que ‘era muy diferente a cuando yo ingresé al PAN, y estaban al servicio de la ciudadanía, pero este’ aislamiento en el poder ‘ha causado que se mueva sólo internamente, y en el afán del control del poder, pues se encierran.Adelantó que ‘ya lo estamos depurando, y vamos por la tercera parte del país’ en cuanto a militancia se refiere’; la responsabilidad de saneamiento la posee debido a que ‘soy miembro del Comité Ejecutivo del PAN, y el partido está quedando chico en esta coyuntura. Llegó el tiempo de crear un sistema políticonuevo, tal vez hasta una Constitución’. Agregar a favoritos elecciones presidenciales

elecciones 2018

méxico

pan

ernesto ruffo