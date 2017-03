Es de bien nacido ser agradecido Gerardo Luna Tumoine

Se nos olvida tener en cuenta ¿cuántas personas han contribuido para que este día sea posible? por ejemplo, ¿cuántas personas han intervenido en la elaboración del desayuno? El agricultor, el granjero, el tendedero, el sol, la lluvia, todo el proceso para que te alimentaras. Si contáramos cuánta gente nos sirve directa o directamente en un solo día de nuestra vida, sin menospreciar a nuestros padres, maestros, médicos, jefes, amigos, compañeros, en fin todas las personas que han contribuido a que consiguiéramos algo significativo o simplemente que nos han ayudado a sobrevivir hasta el día de hoy.

Debemos un inmenso reconocimiento a todas las personas que hacen posible que sigamos con vida o que disfrutemos de nuestro momento actual tal y como es. Y para poder expresarlo es necesario tener muy presente que seamos conscientes de las cosas buenas y positivas que nos rodean.

Si además miramos hacia atrás en el tiempo y repasamos todos los descubrimientos y avances tecnológicos que hacen nuestra vida más cómoda y segura, sin olvidar los pensadores y sabios que la han enriquecido, entonces este sentimiento debería extenderse casi a los orígenes de la humanidad. Cuando reflexionamos sobre todo ello, cada día se convierte en una sucesión de oportunidades para acordarnos con una sonrisa de personas que han contribuido con mucho o poco a nuestra vida y para sentir el deseo de devolver el favor a las generaciones futuras.

Agradecer es acordarse y corresponder con gratitud y prontitud por un beneficio recibido. Una gran cualidad de la persona es saber agradecer y demostrar el agradecimiento. La vida humana no se concibe sin la ayuda de los demás.



Muchas veces se nos olvida este popular dicho que es un valor que deberíamos de practicar, este refrán nos lo enseñaron, posiblemente, nuestros mayores, en mi caso mi madre. Cuántas veces la mente del ser humano esta tan distraída por cuestionamientos y necesidades básicas humanas, y se ocupa nada mas de ver lo que está mal a su alrededor. Creo que hay dos tipos de gratitud; la condicional y la incondicional, la primera es cuando las cosas salen bien como uno espera y como no es así se convierte en una emoción poco duradera. La segunda consiste en una actitud de vida; es decir, sentirse bien sin que haya ocurrido nada especial, estar agradecido por todo y por nada a la vez.

