Es de bien nacidos ser agradecidos

Este primer acercamiento con los lectores asiduos lo quiero aprovechar para permitirme expresar mi infinito agradecimiento al Grupo Editorial Zacatecas, en especial a su director general, el licenciado Luis Enrique Mercado Sánchez, por la invitación y oportunidad que me han brindado para difundir con esta participación, entre muchas otras cosas, mi quehacer diario, el que me ha permitido crecer de manera personal y profesional dentro del servicio al público, y que espero sea del agrado de quienes se tomarán el tiempo para leerlo.



La participación que prepararé, será basada principalmente en la transcripción paleográfica de escritos (interpretación de documentos antiguos) que destacan sucesos relacionados con la vida diaria de esta bella ciudad naciente en el siglo 16, y su progreso tanto económico como social, hasta principio del 19, así como también aspectos de la vida cotidiana de algunos municipios de nuestro estado.



Además, esta contribución la acompañaré por algunas imágenes extraídas de los originales de dichos relicarios.



Estos acontecimientos importantes del desarrollo de nuestro estado, se encuentran dormidos dentro de los llamados libros de los muertos, mismos que contienen una gran riqueza histórica y cultural que forma parte de nuestra identidad.



Los documentos, que no son pocos, los podemos ubicar dentro de la clasificación del acervo documental de una importante institución, que desde su fundación ha sido parte importante para la elaboración de un sinfín de trabajos de investigación, tanto locales, como nacionales e internacionales.



El destino final de muchos de ellos ha sido la publicación de un gran número de libros que hablan del desarrollo histórico de nuestra entidad, me refiero al Archivo Histórico del

Estado de Zacatecas, institución que durante estos últimos siete años he tenido el privilegio de dirigir.

*Directora del Archivo Histórico

del Estado de Zacatecas



