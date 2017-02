Es la hora de la unidad: Peña Nieto Excélsior

Compartir: Liga Compartir: El Presidente dijo que para proteger a los mexicanos en el extranjero, los consulados serán defensores de sus derechos La unión no es que todos hablen con una sola voz; eso sería censura. La unión no es que todos aprueben las políticas de un Gobierno en todo momento; eso sería imposición. La unión no es que todos compartan las mismas ideas e ideales; eso sería dogmatismo”, expresó el mandatario federal al conmemorar el 196 aniversario del Día de la Bandera.

Asimismo, Peña Nieto señaló que unidos, los mexicanos podremos convertir nuestros retos en oportunidades; superar los desafíos externos y encontrar soluciones a los retos internos; pues “unidos el país saldrá adelante”.



En este sentido, lamentó la angustia que viven los mexicanos en el extranjero, por lo que para protegerlos, dijo, están haciendo de los consulados “verdaderas defensorías” para salvaguardar los derechos de los connacionales.

Hoy nuevamente está a prueba nuestra nación. Hoy está a prueba el compromiso de cada mexicano con su patria. Son tiempos que llaman a la unidad, unidad entre todos los mexicanos”, insistió.



El mundo vive momentos difíciles, sentimientos de frustración, temor e incertidumbre se están extendiendo y agudizando en todos los continentes. Sin ir más lejos, nos duele la angustia que viven los mexicanos en el extranjero, cuando sus derechos son vulnerados”, manifestó.

Tras llevar a cabo los honores al lábaro patrio y el abanderamiento de seis escoltas, el Ejecutivo federal acotó que el país está listo para competir en el escenario internacional. Estoy convencido de que México está listo para salir y recibir al mundo; que México está listo para competir con quien sea y en donde sea; que México será un país triunfador en este siglo XXI”, aseguró.

Finalmente subrayó que el mundo debe ver en México a un país orgulloso de sus raíces, a un país resuelto, decidido a encarar de frente sus desafíos. A quienes nos ven desde afuera les decimos que los mexicanos seguiremos sintiendo un enorme orgullo de nuestra tierra y de nuestro pueblo”, acentuó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, puntualizó que el Congreso de la Unión está listo para actuar de inmediato, en caso de requerir alguna acción legislativa para acompañar las posturas del gobierno mexicano ante el intento de Estados Unidos de imponer impuestos a las remesas de los migrantes y otras medidas contra los connacionales. Nuestro rechazo firme, contundente, que ya México expresó contra la instrucción de deportar migrantes hacia México sin importar su nacionalidad. En esa lucha, señor Presidente, usted no está sólo”, comprometió el legislador panista.

“Hoy, todos somos migrantes. Hoy, junto con usted, todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones, son con México, y son por México”, aseveró.



La Bandera nacional es uno de los tres símbolos patrios y sus colores representan: verde, esperanza; blanco, unidad y el rojo, la sangre de nuestros héroes.



Fue tras el triunfo de las fuerzas revolucionarias sobre el dictador Victoriano Huerta, que Venustiano Carranza expidió el 20 de septiembre de 1916, que determinaba que el águila debía usarse de perfil a la usanza prehispánica.



Cabe destacar que la primera legislación sobre las características y uso de los símbolos patrios fue aprobada en 1967 y publicada posteriormente en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 1968.



