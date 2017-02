Es momento de definiciones en el PRD: Silvano Aureoles Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El gobernador, también emanado de las filas del PRD, aseguró en su mensaje que “En el @PRDMexico es momento de definiciones, de diferenciar proyectos, de definir la izquierda que queremos”.



Llamó a Barbosa Huerta oportunista por llamar a que los perredistas voten por AMLO y seguir en las filas del PRD, como lo ha hecho también el diputado federal por Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca, que en diversas ocasiones ha estado con López Obrador en eventos públicos y ya invitado a que apoyen su proyecto a pesar de seguir dentro del Sol Azteca, “En el @PRDMexico no caben las ambigüedades ni los dobles discursos. Estamos más allá de personas, coyunturas y acciones oportunistas”, dijo el mandatario michoacano en su cuenta de red social. El @PRDMexico nació con una propuesta de izquierda real, incluyente, progresista. Afiancemos nuestra unidad por México", agregó.

En diversas ocasiones, Aureoles Conejo ha insistido que no está pensando en el 2018 y serán los tiempos del partido quienes decidan al candidato, aunque asegura estar enfocado en su tarea al frente de la gubernatura de Michoacán, tampoco se descarta como contendiente a la presidencia de la República, donde se ha mencionado el nombre de Miguel Ángel Mancera, como otro perfil si bien no emanado del Partido de la Revolución Democrática si impulsado por este instituto político en su gobierno de la Ciudad de México.



elpais@imagenzac.com.mx MORELIA, Mich.- A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, mandó un mensaje a Luis Miguel Barbosa Huerta, coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, luego de que el líder de los legisladores asegurara que el Sol Azteca debe apoyar a Andrés Manuel López Obrador en el 2018, en sus aspiraciones por la presidencia de México.El gobernador, también emanado de las filas del PRD, aseguró en su mensaje que “En el @PRDMexico es momento de definiciones, de diferenciar proyectos, de definir la izquierda que queremos”.Llamó a Barbosa Huerta oportunista por llamar a que los perredistas voten por AMLO y seguir en las filas del PRD, como lo ha hecho también el diputado federal por Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca, que en diversas ocasiones ha estado con López Obrador en eventos públicos y ya invitado a que apoyen su proyecto a pesar de seguir dentro del Sol Azteca, “En el @PRDMexico no caben las ambigüedades ni los dobles discursos. Estamos más allá de personas, coyunturas y acciones oportunistas”, dijo el mandatario michoacano en su cuenta de red social.En diversas ocasiones, Aureoles Conejo ha insistido que no está pensando en el 2018 y serán los tiempos del partido quienes decidan al candidato, aunque asegura estar enfocado en su tarea al frente de la gubernatura de Michoacán, tampoco se descarta como contendiente a la presidencia de la República, donde se ha mencionado el nombre de Miguel Ángel Mancera, como otro perfil si bien no emanado del Partido de la Revolución Democrática si impulsado por este instituto político en su gobierno de la Ciudad de México. Agregar a favoritos michoacán

gobernador

prd

unidad

silvano aureoles