"Es mucho" el recorte al DIF: Érica Velázquez Vacio  

“Conocemos la situación económica del municipio. Es mucho el recorte, pero habremos de tener platicas con las diversas áreas vinculadas a las dependencias estatales”, dijo Érica del Carmen Velázquez Vacio.

La directora del DIF aseguró que darán pie a la gestión extraordinaria para hacer crecer el presupuesto y que ningún programa ni departamento deje de funcionar.

También comentó que se mantendrá la planilla de trabajadores actual y no habrá más contrataciones para atender a las más de 150 personas que visitan diariamente el DIF municipal.

“Vemos un DIF comprometido, cada una de la áreas sabe su función específica”, expresó.

En otro tema, la también exdiputada local recordó que desde su registro como candidata a la alcaldía de Sombrerete cedió dicho espacio, al que tradicionalmente son registrados los aspirantes a la presidencia municipal.

“Yo lo cedí a mi partido para que él determinará quién seria la fórmula que sería regidora”, dijo la funcionaria municipal.

Comentó que su proyecto era la presidencia municipal de Sombrerete, pero “por las diferentes circunstancias y condiciones no se dio”.



