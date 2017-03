Escandaloso el manejo de la cuenta pública del 2013 al 2016: Omar Carrera Gema Gallegos

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El integrante de la 62 legislatura manifestó que en lo que él ha revisado de estas cuentas ha detectado diversas irregularidades que involucran a los exalcaldes Benjamín Medrano y Gilberto Dévora.



Dijo que solicitará que la cuenta pública del 2015 se regrese a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que se realice una auditoría a mayor profundidad, sobre todo por la deuda que enfrenta Fresnillo superior a los 200 millones de pesos.



“Aquí no se trata de ir a la persecución, si no de que se castigue si hubo una mala administración”, comentó.

El legislador local criticó el actuar de los regidores, al aprobar en la cuenta pública 2016.



“Aprobaron los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre porque es en estos meses donde existe mala administración y el alcalde Pepe Haro realizó la entrega-recepción bajo protesta”, opinó.



Advirtió que los ediles que aprobaron esta moción en un futuro pueden ser señalados por la ASE por una mala admistración de recursos.



“No sé si lo hagan por desconocimiento de la ley o para tapar la mala administración de Gilberto Dévora; hay que ser muy responsables de lo que se hace y del conocimiento de la ley”, expuso.



Busca diálogo

Omar Carrera Pérez dio a conocer que busca ser mediador entre el gobierno y los mineros.



Anunció que subió un punto de acuerdo a la 62 Legislatura para que se instale una mesa de trabajo permanente donde estén involucrados el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, representantes del gobierno estatal, de la Legislatura, la parte patronal para crear acuerdos.



El diputado de Morena consideró que urge que se realice esta mesa de diálogo derivado de los antecedentes que se tienen como la toma de las carreteras, las protestas en el desfile del 24 de febrero y la otra manifestación realizada afuera del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo y por la falta de operadores políticos del gobierno estatal.



ggallegos@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- Las cuentas públicas de la administración 2013-2016 están llenas de irregularidades, aseguró el diputado local, Omar Carrera Pérez.El integrante de la 62 legislatura manifestó que en lo que él ha revisado de estas cuentas ha detectado diversas irregularidades que involucran a los exalcaldes Benjamín Medrano y Gilberto Dévora.Dijo que solicitará que la cuenta pública del 2015 se regrese a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que se realice una auditoría a mayor profundidad, sobre todo por la deuda que enfrenta Fresnillo superior a los 200 millones de pesos.“Aquí no se trata de ir a la persecución, si no de que se castigue si hubo una mala administración”, comentó.El legislador local criticó el actuar de los regidores, al aprobar en la cuenta pública 2016.“Aprobaron los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre porque es en estos meses donde existe mala administración y el alcalde Pepe Haro realizó la entrega-recepción bajo protesta”, opinó.Advirtió que los ediles que aprobaron esta moción en un futuro pueden ser señalados por la ASE por una mala admistración de recursos.“No sé si lo hagan por desconocimiento de la ley o para tapar la mala administración de Gilberto Dévora; hay que ser muy responsables de lo que se hace y del conocimiento de la ley”, expuso.Omar Carrera Pérez dio a conocer que busca ser mediador entre el gobierno y los mineros.Anunció que subió un punto de acuerdo a la 62 Legislatura para que se instale una mesa de trabajo permanente donde estén involucrados el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, representantes del gobierno estatal, de la Legislatura, la parte patronal para crear acuerdos.El diputado de Morena consideró que urge que se realice esta mesa de diálogo derivado de los antecedentes que se tienen como la toma de las carreteras, las protestas en el desfile del 24 de febrero y la otra manifestación realizada afuera del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo y por la falta de operadores políticos del gobierno estatal. Agregar a favoritos omar carrera pérez

cuenta pública

ediles

mineros