Escasez de combustible les hace perder dinero a los taxistas 

“Nosotros acostumbramos cargar el tanque de noche para no perder tiempo en las primeras horas de la jornada. Pero ayer, por ejemplo, no había servicio en ninguna estación de Guadalupe y sólo una estaba abierta en Zacatecas, pero la fila de carros que esperaban iban de la gasolinera hasta más allá de las oficinas de JIAPAZ”, manifestó.



Saúl Carrillo refirió que en su caso, tuvo que buscar servicio desde las 5 de la mañana, siendo que perdió la tarde anterior ya que no contaba con combustible para transportar pasajeros.

“Nos trae muchas consecuencias a nosotros porque si no traemos gasolina no trabajamos. No es como más personas que si no tienen pues agarran el camión y llegan a sus destinos. Nuestro carro es nuestra principal fuente de empleo”, dijo.



Por esta situación, muchos conductores se encuentran en un dilema ya que a pesar que calculan su combustible por viaje, cuando se les termina no pueden continuar con sus labores.

Lo que más les preocupa es que están en uno de los fines de semana con más movimiento del año, sobre todo a partir de las 7 de la tarde.



“Representa buena parte de ganancias y más que nada en las noches porque es cuando las familias que ya están de vacaciones salen a pasear o los turistas solicitan el servicio. Pero ahora una buena cantidad de choferes están reconsiderando el salir con sus unidades y lo malo es que al parecer así seguiremos hasta la próxima semana”, expresó.



