Escasez de gasolina provoca largas filas y compras de pánico

Desde temprana hora largas filas son visibles en las gasolineras. Los primeros en llegar fueron los transportistas y taxistas, quiénes tuvieron que llenar sus unidades para poder trabajar parte del día.



Desde el día de ayer algunos particulares compran reservas en galones y toneles para poder desplazarse a sus trabajos.



Los gerentes y propietarios de las gasolineras no han dado declaraciones sobre la situación que se vive en gran parte del Estado.



