Escudero urge al PRD en el Senado resolver crisis interna Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Nosotros necesitamos a la bancada del PRD como siempre ha hecho: trabajando por este país. Exhortamos a que lleguen a un acuerdo rápido”, afirmó el legislador en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio.

Esto, luego de que el pasado 13 de marzo Miguel Barbosa renunciara a la coordinación de la bancada del sol azteca en la Cámara Alta y días antes fuera destituido por el CEN perredista por apoyar a Andrés Manuel López Obrador.



Escudero Morales aseguró que la problemática del sol azteca no afecta los trabajos legislativos, ya que, de manera responsable, ese grupo parlamentario no ha trasladado lo que vive al Pleno.

No tiene ningún efecto en los trabajos del Senado, pues la problemática no se ha trasladado al Pleno del Senado, y éste trabaja en temas sustantivos como el código de comercio y el nombramiento de cuatro cónsules; es decir, trabajamos perfectamente. El PRD ha sido cuidadoso y responsable de no trasladarlo al Pleno”, aseveró el integrante del Partido Verde Ecologista de México.

Reafirmó que la crisis que vive el PRD en el Senado es un asunto “que deben resolver ellos y el Senado respetará su autonomía”.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Senado, Pablo Escudero, exhortó al PRD a resolver el conflicto interno entre su grupo parlamentario en esta cámara y con su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para continuar trabajando para México.Esto, luego de que el pasado 13 de marzo Miguel Barbosa renunciara a la coordinación de la bancada del sol azteca en la Cámara Alta y días antes fuera destituido por el CEN perredista por apoyar a Andrés Manuel López Obrador.Escudero Morales aseguró que la problemática del sol azteca no afecta los trabajos legislativos, ya que, de manera responsable, ese grupo parlamentario no ha trasladado lo que vive al Pleno.Reafirmó que la crisis que vive el PRD en el Senado es un asunto “que deben resolver ellos y el Senado respetará su autonomía”. Agregar a favoritos escudero

prd

senado

crisis