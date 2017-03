Escuelas de Florida se declaran seguras para inmigrantes AP

Un distrito escolar del sur de Florida está tomando medidas para proteger a sus estudiantes extranjeros cuyos padres enfrentan posibles deportaciones tras las medidas migratorias implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump.



Las escuelas del condado de Broward, vecino del condado de Miami Dade, fueron declaradas lugar seguro para los inmigrantes y se convirtieron así en las primeras del estado en salir en defensa de los estudiantes extranjeros.



Las familias inmigrantes "querían saber que las respaldábamos y ahora con esta resolución tienen nuestro apoyo", expresó Robin Bartleman, miembro de la junta escolar que propuso la medida. "No tenemos temor de pararnos y decir que vamos a proteger a nuestros niños".



La junta escolar aprobó el martes por unanimidad una resolución que declara a las instalaciones de las escuelas y otros lugares donde se realicen actividades académicas o recreativas espacios seguros para todos los estudiantes independientemente de su estatus legal, religión o país de origen.



La decisión tuvo lugar después de que un estudiante secundario le dijo a su maestra que sus padres habían sido detenidos y serían deportados. Las autoridades del distrito escolar salieron en su ayuda y pidieron a organizaciones sin fines de lucro que le facilitaran alojamiento y dinero, de acuerdo con el diario Sun Sentinel.



Los inmigrantes han expresado a las autoridades escolares que están tomando más precauciones. Algunos chicos van ahora caminando a la escuela ya que sus padres prefieren evitar cualquier tipo de infracción automovilística que pueda allanar el camino a su deportación. Otros han empezado a enviar a los niños con sus documentos de inmigración en sus mochilas.



El estado de Florida no ofrece licencias de conducir a inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país y conducir sin licencia es considerado una infracción a las leyes.



El presidente Trump ha emitido decretos que ordenan la contratación de 5.000 nuevos agentes de la patrulla fronteriza y otros 10.000 de inmigración para encontrar y deportar a los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente.



La resolución escolar de Broward establece también que los agentes de inmigración no podrán efectuar detenciones en las escuelas y prohíbe al personal académico entregar información confidencial sobre un estudiante o su familia a las autoridades nacionales.



Indica asimismo que en los próximos 60 días se creará un plan para los estudiantes que queden solos, sin supervisión o tutela, debido a la detención o deportación de sus padres o tutores.



En el vecino condado de Palm Beach, 8,5% de las niñas hispanas que concurren a la escuela primaria han faltado al menos 11 días a clases, un incremento dl 6,3% respecto de 2016. La cifra es similar entre los varones y las autoridades sospechan que la causa es el temor de las familias inmigrantes. En Broward se ha registrado un aumento en la tasa de ausentismo, pero las autoridades no están seguras de que el miedo de los inmigrantes sea la causa.



La junta escolar de Miami Dade votará si aprueba o no una resolución similar a la de Broward el 15 de marzo.



Miami Dade es el condado con más estudiantes en toda Florida y el cuarto en el país.



Otros distritos escolares han aprobado medidas similares a las de Broward, entre ellos nueve en California, uno de Detroit, en el estado de Michigan; uno en Denver, Colorado; y otro en Seattle, Washington.



