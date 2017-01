Espera Osvaldo Ávila respaldo de legisladores para reducir dieta al 50 por ciento Isabel Medellín

Explicó que la crisis económica que se vive en el estado requiere “medidas extraordinarias y rigurosas en la disminución de las inversiones en cuestiones ordinarias en los partidos”.



Añadió que, aunado a esa propuesta, está la que hizo pública hace unos días respecto a disminuir los ingresos de los legisladores para lograr que se reduzca en un 50% la dieta que reciben como ingreso neto y a la cual espera se sumen sus compañeros diputados.



“Lo que necesitamos es pasar a concretarlo para que sea una propuesta”, dijo y agregó que medidas como estas, aunado a otras medidas y al reordenamiento en las finanzas, pueden ayudar a disminuir los problemas financieros que enfrenta la entidad y dar respuesta al reclamo social generalizado sobre los excesos en el gasto del gobierno y la administración.



En otro tema, informó que hay 2 mil 500 solicitantes en Guadalupe que demandan apoyos de diversa índole, pero que la respuesta no ha sido concretada por parte del presidente municipal, Enrique Flores. Precisó que se trata de “demandas añejas” que existen desde el trienio pasado.



Respecto a sus actividades como legislador y líder antorchista, Ávila Tizcareño externó que buscó la representación en el Congreso local “con el propósito de convertirla en un palanca para resolver los problemas de las gente” y destacó las acciones que ha realizado a favor de Vetagrande, Rincón Guadalupano y la regularización de algunas colonias: “Yo no estoy pidiendo apoyos para mí, quienes solicitan la ayuda son peticionarios en lo particular”.



Resaltó que el monto que recibe por concepto de herramientas legislativa le ha permitido atender a 5 mil ciudadanos a quienes les ha entregado paquetes de útiles escolares, despensas y apoyos médicos; además, destacó que 19 escuelas han recibido materiales para dignificarlas.



También informó sobre su participación en la gestión de 94 millones de pesos que han permitido la construcción de domos y canchas deportivas, así como la pavimentación de calles en Guadalupe, Vetagrande, Pinos y Trancoso, por mencionar algunos municipios, lo cual implica “beneficios no solo para los antorchistas, sino para la población en general”.





