Esperan panaderos bajas venta en rosca de Reyes 

Sin embargo, ante la carestía de los productos básicos, podría presentarse un declive en un 30% en su consumo, estiman industriales panaderos.



Se espera una tendencia a la baja, derivado de la crisis económica, alza de precios y aunado a la competencia de los centros comerciales, que pueden ofrecer precios un poco más bajos a los consumidores, esto al comprar en grandes cantidades los productos básicos para su elaboración, como son la harina, la levadura, el huevo, la leche, la mantequilla y el azúcar, entre otros ingredientes.



Con el aumento en el costo del gas harán un esfuerzo titánico para no elevar mucho su costo, pensando en el bolsillo familiar.



Comentaron que luego de los aumentos recientes en el costo de los combustibles, gas y energía eléctrica, ahora no querrán encontrar en su trozo de rosca al Niño Dios, ya que tendrán que hacer los tamales el Día de la Candelaria.



