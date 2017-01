Esperan un repunte en las enfermedades respiratorias Marcela Espino

El epidemiologo de la Jurisdicción Sanitaria 03, Miguel Enciso Salinas, expresó que hasta la fecha han atendido de 850 a 900 casos de enfermedades respiratorias en los municipios que forman parte de ésta.



Expresó que al menos un 50% corresponde a Fresnillo, pues la mayor parte de la población que se atiende vive en este municipio.



En el caso de las infecciones correspondientes a la presencia del virus AH1N1, dijo que por el momento no se han presentado casos en la jurisdicción, pero no se debe bajar la guardia con las medidas de prevención como es el lavado de manos, evitar lugares concurridos y limitarse en algunas acciones de afecto como el saludo de mano.



Las infecciones más frecuentes son amigdalitis, faringitis, entre otras, que de no atenderse en tiempo, pueden complicarse y desatar cuadros más severos.



De igual manera pidió a la población no automedicarse y buscar asistencia médica al tener cualquier síntoma de una infección respiratoria.



