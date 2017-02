Esquiador venezolano enfrenta reto en pendientes finlandesas AP

Adrián Solano titubeó al momento de tomar la salida en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico Laht2017 FIS. Cayó en la nieve tras deslizarse por una pequeña colina, y caminó torpemente por una pendiente mientras los otros pasaban a toda prisa a su lado.



Videos de su desempeño casi cómico en la prueba a campo traviesa comenzaron a circular y el jueves, comentaristas deportivos lo calificaron como el peor esquiador del mundo.



Solano, sin embargo, no se inmutó sobre su objetivo.



"¡De aquí a las Olimpiadas!", dijo Solano al periódico noruego Dagbladet.



La saga de Solano, al competir el miércoles y el jueves, ha tocado fibras sensibles en Venezuela, donde los más importantes funcionarios del país reclamaron a Francia por deportar al atleta en enero cuando intentaba llegar a Suecia para entrenar en la nieve.



Autoridades migratorias en el aeropuerto de París al parecer pusieron en duda la razón del viaje de Solano y pensaron que la travesía era sólo un pretexto para abandonar su país.



"Presentaremos fuerte protesta al gobierno francés por afrenta contra deportista venezolano", señaló la canciller venezolana Delcy Rodríguez, en un mensaje publicado el miércoles en Twitter.



Cuando fue devuelto a Caracas, sus seguidores abrieron una página para recibir fondos y al final lograron que Solano viajara a tiempo a Finlandia para competir en el campeonato mundial.



Pero había un problema: no había practicado en nieve, sólo sobre ruedas en el calor venezolano.



Solano no logró terminar la primera competencia, una ronda de clasificación de 10 kilómetros. Sólo pudo cumplir con los primeros 3,5 kilómetros, tomándole 37 minutos y 39 segundos - el mismo tiempo en que los otros competidores hicieron el circuito completo. En el sprint de 1,6 kilómetros, terminó último, en el lugar 156.



"Vergonzoso", escribió una persona en su cuenta de Instagram, quien lo acusó de recibir el apoyo del gobierno de Venezuela mientras muchos otros pasan hambre.



"Amiga mía", le respondió Solano. "Te juro q no fue gracias al gobierno. Llegué gracias a personas que supieron mi historia y me apoyaron para poder llegar".



Pese a todo, muchos se han unido para apoyarlo en su sueño de un día ondear la bandera venezolana en unos Juegos Olímpicos de invierno.



"Logré un sueño", dijo Solano al periódico noruego. "Esto me impulsa seguir intentado cada día más".



