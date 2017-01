Estadísticas de niños migrantes, en aumento Karina Navarrete

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (AP)



Detalló que no existe un número general de los niños que se encuentran en esta situación; sin embargo “hay una estadística que va incrementando por una media”.



“Nosotros solo apoyamos en el resguardo de los niños”, dijo y agregó que los adultos quedan en responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores.



Aclaró que la permanencia en la casa asistencial es sólo mientras se realizan los trámites para regresar a los menores a sus países, “son jovencitos con una situación muy diferente a nuestros niños de Casa Zacatecas”.



“En algunos países los trámites son más rápidos y en otros más tardíos; estamos analizando un plan de acción para tener un buen orden de aquí a que su país certifique que todo está en orden y que se les pueda reintegrar”, dijo.



Aseveró que el DIF y otras instancias de gobierno están previendo situaciones ante cualquier contingencia externa al país, como una deportación masiva.



“Hay dos temas diferentes: los que son los niños que nosotros tenemos en la casa asistencial que son los referentes a los países centro y sudamericanos; y referente a los niños que son de aquí no sólo es el DIF, también es el Caviz y la Procuraduría”, expresó.



Puntualizó que el gobierno del estado apoya con los gastos de traslados, siempre y cuando sea el caso de niños no acompañados, y después de asegurar que los menores irán a un hogar conocido o de un familiar directo.



Agregó que en lo que va del año no se ha registrado ningún caso de niños zacatecanos en esta situación.





capital@imagenzac.com.mx Durante el 2016 se atendieron más de 400 niños en situación de migración por lo que las estadísticas de los niños migrantes van en aumento; así lo declaró Yadira Galván Sánchez, directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).Detalló que no existe un número general de los niños que se encuentran en esta situación; sin embargo “hay una estadística que va incrementando por una media”.“Nosotros solo apoyamos en el resguardo de los niños”, dijo y agregó que los adultos quedan en responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores.Aclaró que la permanencia en la casa asistencial es sólo mientras se realizan los trámites para regresar a los menores a sus países, “son jovencitos con una situación muy diferente a nuestros niños de Casa Zacatecas”.“En algunos países los trámites son más rápidos y en otros más tardíos; estamos analizando un plan de acción para tener un buen orden de aquí a que su país certifique que todo está en orden y que se les pueda reintegrar”, dijo.Aseveró que el DIF y otras instancias de gobierno están previendo situaciones ante cualquier contingencia externa al país, como una deportación masiva.“Hay dos temas diferentes: los que son los niños que nosotros tenemos en la casa asistencial que son los referentes a los países centro y sudamericanos; y referente a los niños que son de aquí no sólo es el DIF, también es el Caviz y la Procuraduría”, expresó.Puntualizó que el gobierno del estado apoya con los gastos de traslados, siempre y cuando sea el caso de niños no acompañados, y después de asegurar que los menores irán a un hogar conocido o de un familiar directo.Agregó que en lo que va del año no se ha registrado ningún caso de niños zacatecanos en esta situación. Agregar a favoritos caviz

dif estatal

niños migrantes

deportaciones

yadira galván sánchez