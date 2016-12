Estados desdeñan avisos de Profepa Excélsior

De 19 recomendaciones generales e individuales, emitidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se registra un incumplimiento de 20% por parte de entidades y municipios.



En un balance presentado por el organismo se indicó que, a pesar de la importancia de los temas contenidos en las recomendaciones, el porcentaje restante de aceptación está en manos de los distintos gobiernos locales.



La Profepa señaló que los planteamientos presentados son públicos, autónomos y no vinculatorios; además de ser un instrumento fundamental para fortalecer la protección de los recursos forestales, la vida silvestre, las Zonas Federales Marítimo Terrestres (Zofemat) y las Áreas Naturales Protegidas (ANP).



Como ejemplo se presentó el caso de la recomendación emitida en agosto de 2016, sobre trato digno y respetuoso a los ejemplares de vida silvestre que se especímenes en los zoológicos durante su confinamiento, manejo, exhibición y traslado.



Con este instrumento se buscó que los gobiernos estatales se comprometan a que la fauna sea manejada de manera adecuada con las medidas necesarias para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que los animales silvestres puedan tener durante su traslado, exhibición, cuarentena y entrenamiento.



La Profepa destacó que esta recomendación fue aceptada por 12 gobiernos locales, mientras que Coahuila, Guanajuato y Sinaloa la han aceptado parcialmente.



Sin embargo Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no han dado respuesta a la Profepa.



Con el objetivo de impulsar el control y vigilancia de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje municipal que desemboquen en los afluentes del río Zahuapan–Atoyac, en febrero de 2015 se emitió la recomendación de la Cuenca del Alto Balsas.







La recomendación se dirigió a 22 municipios de Puebla, de los cuales 16 la aceptaron, cuatro remiten información sin aceptarla y dos no han respondido.



También se envió a 38 municipios de Tlaxcala, de los cuales siete la aceptaron, uno la rechazó, cuatro remiten información sin aceptar y 26 no han respondido.



La Profepa explicó que otras recomendaciones están destinadas a la protección, uso y aprovechamiento sustentable de las Playas y de la Zofemat, así como para evitar asentamientos humanos en humedales y manglares, entre otros.



