Estados Unidos apura negociación de TLC

Los secretarios de Comercio (Estados Unidos), Wilbur Ross, y el de de Economía (México), Idelfonso Guajardo, anunciaron ayer, en conferencia de prensa, que las conversaciones formales para renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) podrían iniciar dentro de tres meses. Foto: AFP



En conferencia de prensa conjunta con el secretario de Economía de México, Idelfonso Guajardo, el estadunidense aseguró que en las próximas dos semanas “estaremos expidiendo la carta de 90 días y eso es lo que disparará el inicio formal del proceso mismo”.



El funcionario estadunidense dijo que su oficina trabaja ya en la carta que deberá turnar al Congreso para comunicar su intención de iniciar la renegociación del acuerdo comercial, acatando una de las disposiciones centrales de la Ley de Promoción Comercial o “fast track”.



El procedimiento estipula que el Departamento de Comercio debe notificar al Congreso la intención de iniciar una negociación de esta naturaleza. A partir de la notificación, el Congreso tendrá 90 días para pronunciarse.



En este cuadro, la notificación de Ross al Congreso en las próximas dos semanas o antes del fin de marzo permitiría que las negociaciones por el TLCAN se realicen en junio, fecha en que las autoridades mexicanas estarían listas para iniciar los diálogos.



De forma que aún no tenemos una fecha precisa. Estamos en discusiones con los comités de Finanzas” de las dos cámaras del Congreso, dijo Ross durante la conferencia en el Departamento de Comercio.



Respecto a si la renegociación del TLCAN será bilateral o trilateral, Ross dejó abierta la puerta a que existan negociaciones bilaterales “con previsiones simétricas” o una nueva ronda trilateral.



Estamos menos preocupados con la forma exacta (de la renegociación) que con tratar de llegar a la sustancia”.



Sin embargo, el secretario Guajardo consideró que dada la naturaleza trilateral del TLC, “tendría mucho sentido tener discusiones trilaterales a fin de tener presente la fortaleza que el continente norteamericano puede tener en este proceso”.



Guajardo afirmó que el gobierno mexicano inició ya su proceso y adelantó que para fines de mayo próximo, su gobierno estará listo para negociar sobre una base de 10 puntos, quedando a la espera de que Estados Unidos y Canadá concluyan sus respectivos procesos legislativos.



Creo que los comentarios hechos ayer (jueves) por el secretario (de Relaciones Exteriores de México, Luis) Videgaray se refieren a que, dentro del ámbito de las obligaciones que Estados Unidos tiene, las cosas podrían empezar tan pronto como a mediados de junio, pero es algo sobre lo que se puede apostar”.



MÉXICO LISTO



Por su parte, Guajardo recordó que México “ya inició el proceso de consultas en febrero, y estaremos listos hacia fines de mayo para comenzar negociaciones en cualquier momento”.



De acuerdo con el funcionario, México “está esperando que Estados Unidos y Canadá finalicen sus propios procesos legislativos” para comenzar.



Agregó que en un escenario ideal las conversaciones podrían comenzar “a mediados o fines de junio, pero hasta la fecha eso no es algo en lo que podamos apostar, hasta que haya la aprobación del Congreso”.



El funcionario mexicano apuntó que en un acuerdo como el TLC existe una “agenda bilateral” que se refiere a temas como seguridad y frontera, “pero en temas de comercio creo que tiene sentido discutirlos de forma trilateral”.





EXFUNCIONARIO REVELA ACUERDOS EN ERA DE OBAMA

Cuando el presidente Donald Trump decidió descartar la Alianza Transpacífica para la Prosperidad (TPP) se deshizo también de su mejor “zanahoria” para una renegociación del Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TLCAN), y sólo ofrece razones negativas para que Canadá o México se sienten a la mesa.



De acuerdo con declaraciones al sitio web Politico, de Michael Froman, que estuvo a cargo de la Oficina de Representación de Comercio Internacional (USTR) bajo el gobierno de Barack Obama, el TLCAN fue renegociado de hecho en el marco del TPP y México y Canadá hicieron concesiones a cambio de “nada” porque el TPP les hubiera dado mejor acceso a mercados asiáticos.



Ahora, los tres países se aprestan a negociar pero al descartar el TPP, Trump se deshizo también de la “zanahoria” y ahora no le queda más que el “garrote”, cuando la renegociación de un acuerdo como el TLCAN, demandará “paciencia, sensibilidad y atención al detalle”, según el sitio Politico, tres características “que no suelen ser asociadas con la marca Trump”.



De acuerdo con la revista “político.com”, aunque nunca hubo un anuncio formal de “negociaciones de modernización del TLCAN” ni comunicados presidenciales, “tras bambalinas, los negociadores del presidente Barack Obama pasaron más de tres años regateando y luchando para actualizar y mejorar el acuerdo de 1994, y finalmente consiguieron mucho de lo que querían”.



Según el recuento, Canadá aceptó dar a los agricultores estadunidenses acceso “modesto pero sin precedentes” a su industria láctea; México aceptó con fortalecer las reformas laborales más mordida que las incluidas en el TLCAN.



INDUSTRIALES PIDEN REVISAR CADA SECTOR

El sector industrial mexicano demandó una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la que se revisé sector por sector.



Arturo Rangel Bojorges, vicepresidente nacional de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), consideró que el equipo negociador mexicano tiene tiempo suficiente para determinar en qué sectores tomar una posición defensiva.



“Esta renegociación debe servir para establecer una relación ganar-ganar pero para ello se requiere estudiar las cadenas de producción de cada sector.



“Solo así se puede determinar en qué sectores se debe asumir una posición ofensiva y en cuales defensiva”, señaló luego de la inauguración del Centro de Negocios Gran Relax, ubicado estratégicamente entre los polos de desarrollo del estado de Hidalgo y Tlaxcala.



Indicó que los sectores más sensibles en la negociación del acuerdo comercial serán textil, vestido, mueblero y químico. “Sin embargo, para seguir siendo competitivos frente a nuestros socios comerciales necesitamos triplicar el apoyo financiero para empresas enfocado a la investigación y desarrollo, adopción de herramientas tecnológicas, así como a la capacitación”.



También se manifestó por la reducción de los 115 mil trámites que existen en el país para las diferentes actividades productivas. “La tendencia en el mundo es la desregulación por lo que México debe ponerse a hacer la tarea”.



Destacó que la renegociación del acuerdo comercial también debe servir para que se revisen las reglas de origen a fin de hacerlas más estrictas para evitar que se triangulen productos procedentes de países con los que no se tienen acuerdos comerciales.



PIDEN MÁS PACTOS COMERCIALES



Los industriales también convocaron a las autoridades mexicanas a buscar acuerdos bilaterales con los países integrantes del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).





