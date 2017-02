Estadunidenses ilegales en México aumentan 37.8% Excélsior

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por el Instituto Nacional de geografía y Estadística (Inegi) indica que en ese momento 739 mil 168 ciudadanos de Estados Unidos (EU) vivían en México; sin embargo, 65 mil 302 tenían su residencia regular, la cual es entregada por el Instituto Nacional de Migración.



De esta manera, 91.2 del total de norteamericanos vivían en el país de manera irregular, situación que actualmente ha cambiado, ya que el número va en aumento.



Cifras del Departamento de Estado de EU precisan que en México hay cerca de un millón de estadunidenses, de los cuales 934 mil 698 están de manera irregular.



Al comparar las cifras del Inegi y del departamento de EU se aprecia que hay un aumento de 37.8 por ciento de ilegales de la nación gobernada por Donald Trump en México.



Mientras las autoridades mexicanas son más flexibles con los indocumentados del país vecino y no los deporta, el gobierno de Donald Trump ha amenazado con llevar a cabo redadas masivas para extraditar a cerca de dos o tres millones de “delincuentes” que están ese país de manera ilegal.



Actualmente la administración del magnate ha repatriado a 11 mil 328 personas, de las cuales 723 tienen antecedentes penales por tráfico de drogas, secuestros, violencia y portación de armas.



Las autoridades migratorias de México han asegurado que el resto de los deportados han sido repatriados por incurrir en delito menores.



