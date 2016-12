Estalla polvorín en el mercado de cohetes de Tultepec, al menos 70 lesionados Excélsior

Primeros reportes indican que hay una persona muerta y más de 70 heridos que requieren atención médica de urgencia



En tanto, se solicitó a la población no aproximarse a la zona y salir de sus hogares para evitar una tragedia mayor.



Según los primeros reportes, al filo de las 14:50 horas en uno de los 300 puestos que conforman el tradicional mercado se registró una explosión y uno de los cohetes alcanzó otro puesto registrándose una explosión en cadena.



Aunque por reglamentación los puestos se encuentran separados, debido a la magnitud de los estallidos, se acabó con el mercado y provocó afectaciones en las viviendas aledañas.



Incluso algunos de los objetos que salieron volando se impactaron contra los vehículos y casas de los alrededores.



Protección Civil exhortó a la población no aproximarse a la zona y permanecer alejados de sus viviendas en tanto se puede corroborar el estado en el que se encuentra sus casas.



La explosión fue escuchada hasta los municipios cercanos lo que provocó pánico, pues se escuchaban explosiones que cimbraban los vidrios de sus viviendas.



Cabe señalar que el mercado de San Pablito en uno de los principales distribuidores de juegos pirotécnicos del estado de México.



Hasta el momento se desconoce que provocó la explosión que acabo con el mercado completo.



Debido a la cantidad de pirotecnia que había en el lugar, algunos alcanzaron vehículos que se encontraban en los alrededores.



Ante ello, algunos vecinos salieron con sus tanques de gas para tratar de alejarlos del lugar.



